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Повидло из черноплодной рябины на зиму

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Повидло из черноплодной рябины на зиму

Описание приготовления:

Для приготовления повидла лучше всего взять ягоды рябины в конце осени, когда они хорошо созрели. Если ягоды очень жесткие, залейте их кипятком на 2-3 минуты. Для более интересного вкуса можно добавить лимонную или апельсиновую цедру.
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Повидло

Состав / Ингредиенты:

  • Рябина черноплодная 300 Грамм
  • Сахар 300 Грамм
  • Вода 140 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

184 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Повидло из черноплодной рябины на зиму»

Повидло из черноплодной рябины на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления повидла из черноплодной рябины на зиму.

Повидло из черноплодной рябины на зиму

Ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и влейте воду. Все хорошо пробейте блендером до однородной массы.

Повидло из черноплодной рябины на зиму

Добавьте в рябиновое пюре сахар и перемешайте.

Повидло из черноплодной рябины на зиму

Поставьте кастрюлю с рябиной и сахаром на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, снимая пену, в течение 40-50 минут, до желаемой густоты. Мне хватило 40 минут. Разложите готовое повидло по сухим, стерилизованным банкам и дайте полностью остыть, прикрыв чистой тканью. После полного остывания плотно закройте и уберите на хранение.

Повидло из черноплодной рябины на зиму

Хороших заготовок!

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