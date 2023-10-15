Описание приготовления:
Для приготовления повидла лучше всего взять ягоды рябины в конце осени, когда они хорошо созрели. Если ягоды очень жесткие, залейте их кипятком на 2-3 минуты. Для более интересного вкуса можно добавить лимонную или апельсиновую цедру.
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Повидло
Состав / Ингредиенты:
- Рябина черноплодная 300 Грамм
- Сахар 300 Грамм
- Вода 140 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
184 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Повидло из черноплодной рябины на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления повидла из черноплодной рябины на зиму.
Ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и влейте воду. Все хорошо пробейте блендером до однородной массы.
Добавьте в рябиновое пюре сахар и перемешайте.
Поставьте кастрюлю с рябиной и сахаром на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, снимая пену, в течение 40-50 минут, до желаемой густоты. Мне хватило 40 минут. Разложите готовое повидло по сухим, стерилизованным банкам и дайте полностью остыть, прикрыв чистой тканью. После полного остывания плотно закройте и уберите на хранение.
Хороших заготовок!