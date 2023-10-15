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Рецепт: Классическая шарлотка к чаю — Просто и быстро

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Рецепт: Классическая шарлотка к чаю — Просто и быстро

Ингредиенты:
мука — 159 грамм;
яблоки — 1 штука;
сода пищевая — 1 с.л.;
яйца куриные — 3 штуки;
сахар — 235 грамм;
ванильный сахар — 1 пакет
Способ приготовления:

Шарлотка.
Написала название рецепта и заметила, что было у меня вместо “шарлотка' написано «шартолотка». Как красиво звучит))) надо придумать блюдо с таким красивым названием)))

Но а сегодня я с вами приготовлю обычную шартотку.
Стоп! И вовсе она не обычная!
Это тесто потрясающе поднимается! И это самый высокий пирог, который я когда-либо готовила!
После приготовления пирог очень увеличивается. Становится выше, чем тот уровень до которого было залито тесто.

Для приготовления нужны только мука, сахар, сода и три яйца. А яблока достаточно одного, второе оказалось лишним.

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Высылаю в небольшую ёмкость 1 стакан сахара (у меня вышло 235 грамм в гранённомистакане) и разбиваю туда 3 яйца

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Взбиваю миксером

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Сначала смесь станет более однородной
Потом начнёттановиться более светлой

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

И когда данная смесь из сахара и яиц перестанет быть оранжевой, потом жёлтой, а станет светлой, ближе к бежевому однородному цвету, то можно начать добавлять муку небольшими порциями

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

И продолжать взбивать
Добавить ванильный сахар

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

1 чайную ложку NaHCO3 (добавка Е500)
(у меня ложка столовая, но я взяла на кончике пищевой соды)

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

И продолжаю взбивать

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

До такого состояния

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Отставлю пока тесто.
Заранее разогрею духовку до 180 градусов

Беру яблоко, достаточно вполне одного, нарезать можно как угодно (пластинками, кубиками, кусочками)

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Отправляю нарезанное яблоко в тесто

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

И тщательно перемешаю

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Ой, я прошу вас не используйте разъёмную форму для запекания! Она протикает(((
Форму смазать подсолнечным маслом (или любым жиром)
И влить в неё тесто

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Вот сколько получилось теста

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

А вот после

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Волшебное превращение)))

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Так феноменально, да впринципе вообще как либо раньше тесто не увеличивалось в размере после приготовления.
Рекомендуется выпекать при температуре 180 градусов в течении 30 минут
Вот это огромный пирог:

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

После его освобождения;)
(это притом ещё, что тесто у меня вытекало и я ничего поделать не могла)
Кусочек шарлотки

Рецепт: Классическая шарлотка к чаю - Просто и быстро

Стоимость ингредиентов на март 2023 года — 62,6055
1 порция — 15,5 рублей

15,312 за 235 грамм САХАРА (330 рублей за 5 кг.)
18 руб. за 3 ЯЙЦА (180 рублей за 30 штук)
10,659 за 159 грамм МУКИ (134 рубля за 2 кг.)
0,072 за 1 грамм СОДЫ (36 рублей за 500 грамм)
18,5625 за 150 грамм ЯБЛОКА (99 рублей за 800 грамм)
9 рублей за 8 грамм ВАНИЛЬНЫЙ САХАР
Жир, которым смазывались форма я не считаю, потому что там меньше грамма, на сумму это не повлияет)

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.

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