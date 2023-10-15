Ленивые вареники: как приготовить сладкий вариант этого блюда (видео)

Такие вареники особенно понравятся детям.

Ленивые вареники – блюдо, которое любят многие. Их приготовление занимает куда меньше времени, чем традиционного блюда с начинкой из творога или картофеля, а вкус от этого ничем не хуже. Сегодня хотим предложить сладкие ленивые вареники по рецепту автора блога «Вкусные рецепты на каждый день», которые особенно понравятся детям. Их можно есть со сметаной, медом или сгущенкой, кому как больше нравится.

Сладкие ленивые вареники

Ингредиенты:

кисломолочный сыр (жирность 5-9%) – 350 гр;

яйца – 2 небольших или 1 крупное + 1 желток;

ванильный сахар – 16 гр;

сахар – 1 ст. л;

соль – щепотка;

мука – 120-140 гр.

Способ приготовления:

Творог віложить в глубокую миску, добавить яйца.

Кисломолочный творог 9% жирности выкладываем в миску. Добавить яйца, ванильный сахар, обычный сахар и перебить блендером до однородной консистенции или перетереть через сито.

Далее постепенно ввести просеянную муку. Не стоит сразу высыпать все, поскольку, в зависимости, от сорта, ее может понадобиться больше или меньше.

Сначала всю массу перемешать ложкой, а затем несколько минут вымешивать руками. Необходимо ориентироваться на консистенцию теста. Оно должно быть нежным, мягким, пластичным и слегка липнуть к рукам.

Поверхность стола присыпать мукой, выложить половину массы и сформировать длинную тонкую колбаску, которую затем нарезать на небольшие кусочки.

В глубокой кастрюле вскипятить воду, слегка ее подсолить и выложить туда вареники. Огонь убавить до среднего, содержимое кастрюли слегка перемешать. Как только вареники всплывут, дать им провариться еще немножечко и достать шумовкой.

Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром. Можно добавить любые ягоды.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для вареников.