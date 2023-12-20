Рецепты, которые точно выйдут: идеи вкусной выпечки на Рождество от прабабушек

Приближается Рождество, и пора к нему готовиться. Угостите родных вкусной выпечкой по старинным рецептам – она точно понравится всем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете воспользоваться этой вкусной подборкой. Здесь вы найдете бабушкины рецепты, которые всегда удаются. Будет вкусно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники Маковник Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 15 Ингредиенты:

– 1 пакет активных сухих дрожжей;

– 2 килограмма муки;

– 175 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 5 яиц;

– 500 миллилитров теплого молока;

– 115 граммов топленого масла;

– 250 граммов протертых маковых зерен и 125 граммов меда или 3 банки купленной маковой начинки;

– цедра 2 апельсинов;

– 250 граммов золотистого изюма. Маковник – визитка украинской кухни / Фото Depositphotos Приготовление: Залейте свежепротертое маковое зерно крутым кипятком и дайте постоять 15 минут. Сцедите через сито. Выжимайте, пока масса не будет сухой. Смешайте со 125 граммами меда. В маленькой мисочке разведите дрожжи в 125 граммах теплого молока – примерно 45 градусов. В большой чаше миксера смешайте муку, сахар, соль и яйца. Добавьте остальное молоко, масло и разведенные дрожжи. Взбейте смесь до однородности. Готовое тесто будет липким. Перебросьте его в чистую, смазанную жиром миску. Сверху посыпьте немного муки и укройте. Дайте постоять в теплом месте в течение часа или пока не вырастет вдвое. Затем подбейте тесто вниз и переверните торцом на посыпанную мукой поверхность. Разделите его натрое и раскатайте каждую часть на посыпанной мукой поверхности прямоугольниками размером примерно 25 на 40 сантиметров. Смешайте треть маковой начинки с третью цедрой апельсина и третью порцией изюма, размажьте по прямоугольнику теста, оставляя по периметру 3 сантиметра чистых краев. Заверните рулетом вдоль 40-сантиметровой стороны. Заложите края под низ, чтобы начинка не вытекала. Повторите то же з 2 оставшимися частями теста. Выложите завиванцы на выстеленную пергаментом и смазанную жиром форму, укройте и дайте вырасти снова, пока не увеличатся вдвое. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов. Смажьте завиванцы растопленным маслом. Проколите по всей поверхности шпажкой сквозь все слои теста, чтобы выпечка не потрескалась. Выпекайте 45 – 60 минут или до золотисто-коричневого цвета. Выньте из печи и остудите. По желанию, припылите сахарной пудрой. Сырная бабка с конфитюром Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов свежего творога;

– 5 яиц;

– 50 граммов крахмала;

– 200 граммов сахара;

– ванильный сахар или ванильная эссенция;

– 50 граммов масла;

– цедра из лимона;

– вишневый или клубничный конфитюр. Сырная бабка / Фото «Издательство Старого Льва» Приготовление: Желтки разотрите с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой в пышную массу. Добавьте творог, разотрите и вымешайте с густой белковой пеной и крахмалом, после чего выложите в выстеленную промазанной бумагой или фольгой и посыпанную мукой форму. Выровняйте верх и выпекайте в нагретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут. Холодную бабку осторожно переверните на тарелку, посыпьте сахарной пудрой с ванильным сахаром и полейте конфитюром. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать!