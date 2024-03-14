Шампиньоны, тушенные в сметане: вкусное блюдо без хлопот

Грибы можно подавать как отдельное блюдо, так и с гарнирами. Вкуснее всего они с картофельным пюре.
Тушеные шампиньоны в сметане – блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню. Готовятся они просто, а их насыщенный вкус никого не оставит равнодушными. Рекомендуем приготовить такие грибы по рецепту из блога «Кулинария».
Шампиньоны, тушенные в сметане
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250 гр;
- лук – 0,5 шт;
- сметана – 100 гр;
- мука – 1 ч. л;
- масло подсолнечное – 30 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Грибы нарезать большими кусочками. Лук почистить, нарезать кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, выложить лук и грибы, обжарить на сильном огне пять минут.
Посыпать все мукой, солью и перцем, обжарить еще в течение минуты. Затем добавить сметану.
Перемешать, довести соус до кипения и убавить огонь. Тушить около пяти минут под крышкой.
Чеснок измельчить и добавить к грибам. Перемешать.
При подаче можно посыпать зеленью. Подавать можно как отдельное блюдо, так и с гарниром.
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