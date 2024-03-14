Описание приготовления:
Если вы еще не готовили блины на сыворотке, обязательно попробуйте, результат вас приятно удивит. Такие блины мне нравится также использовать для фарширования, можно взять любые начинки — печень трески и яйца, фарш, паштеты, грибы. Также блины можно подавать со свежими ягодами, сметаной, вареньем.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Сыворотка молочная 700 Миллилитров
- Мука пшеничная 250 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сода 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
151 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины на молочной сыворотке без дрожжей»
Подготовьте ингредиенты.
В миску вбейте куриные яйца, добавьте сахар и соль. После взбейте венчиком или миксером.
Сыворотку обязательно подогрейте немного и перелейте к яйцам. Аккуратно перемешайте.
Просейте пшеничную муку в миску с основой теста. Перемешайте все, чтобы не было комочков.
В самом конце добавьте соду и растительное масло. Перемешайте все и дайте тесту отдохнуть в течение часа.
Разогрейте блинную сковороду и жарьте блины с каждой стороны по 20-30 секунд.
Приятного аппетита!