Преимущества и недостатки перевода документов в своей стране и за рубежом

Поездки в другие страны становятся все более распространенным явлением, из-за чего увеличивается потребность в переводах документов для использования за рубежом. Как сделать этот процесс легче и выгоднее для россиян, выезжающих за пределы России, и для иностранцев, прибывающих на ее территорию? В этой статье мы рассмотрим аспекты, которые имеют значение при выборе места выполнения перевода.

Стоимость

Наиболее очевидный критерий, по которому можно сравнить услуги перевода в России и за рубежом, — цены. Как правило, цену определяет тип и объем документа, языковая пара (популярные языки обходятся дешевле, чем более редкие) и дополнительные услуги (например, апостилирование или нотариальное заверение перевода).

Стоимость переводов в конкретных регионах различается в зависимости от экономического развития и конкурентоспособности рынка. В СНГ цены между странами не слишком отличаются, в Турции сравнимы с российскими, в таких странах Азии, как Таиланд и Вьетнам, могут быть немного выше. А вот в Европе, в том числе Восточной, стоимость перевода вырастает в 1,5—2 раза. В США за одно слово оригинала ставка обычно составляет как минимум 9 центов, что более чем в 2 раза дороже аналогичной ставки в России. И это еще не предел, как, например, на собственном опыте испытал заказчик, в результате обратившийся в российское бюро ТранЭкспресс:

Еще один фактор — курс валют и комиссии. При оплате перевода в иностранной валюте клиенты могут столкнуться с потерей на курсе обмена и дополнительными банковскими сборами.

Удобство получения услуги

При обращении в бюро переводов в своей стране клиент может общаться на родном языке, что облегчает уточнение требований и согласование процесса. Кроме того, компанию из своего города или региона можно посетить лично, что упрощает передачу и получение физических документов.

За границей есть вероятность наткнуться на языковой барьер, который затруднит объяснение и понимание требований, а это может снизить качество перевода. Если вы и бюро переводов находитесь в разных часовых поясах, необходимо также иметь в виду потенциальные недопонимания или неудобства при согласовании сроков.

Легальные требования

При оформлении документов для использования за границей важно учитывать не только процесс перевода, но и последующие этапы, такие как легализация. Например, апостиль ставится в той же стране, где был выдан оригинал документа. Поэтому в этом случае, скорее всего, будет проще выполнить перевод «на месте».

Пример украинского диплома с проставленным в Украине апостилем. За переводом документов их владелец обратился в российское бюро.

По-другому дело обстоит с нотаризацией документов. Эта процедура может быть проведена за границей в посольстве, консульстве или другой организации, представляющей интересы вашей страны, а также у иностранного нотариуса. Однако здесь возникают определенные трудности. В первом случае вам нужно будет подстраиваться под ограниченные часы приема и смириться с большей стоимостью услуги. Во втором следует быть готовым к проблемам с признанием документа, ведь проверить подлинность заверения нотариусом из другой страны довольно сложно.

Выводы

Для граждан России перевод документов, выданных в РФ, в большинстве случаев будет удобнее и выгоднее делать в России перед поездкой. Иностранным гражданам для перевода на русский до путешествия можно рассмотреть как свою страну, так и Россию. Если необходимы апостилирование и перевод документов, придется заказать перевод на родине. Если же нужен перевод с другими услугами типа нотариального заверения, а цены в своей стране ощутимо выше, то можно выбрать российскую компанию.

Если вы уже находитесь в другой стране, придется более тщательно планировать весь процесс: вы наверняка столкнетесь со сложностями, описанными в разделах этой статьи. Однако теперь вы знаете, что вас ждет, и при тщательной подготовке перевод документов наверняка пройдет без значимых препятствий.

Авторство фотографий: Google Карты, ТранЭкспресс