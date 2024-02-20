Бастурма домашняя

Бастурма – это знаменитый вяленый продукт из разных видов мяса. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу, дополнив хлебом, свежими овощами или солениями. Приготовить бастурму можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классическая бастурма в домашних условиях

Классическая бастурма в домашних условиях – это аппетитная и привлекательная мясная закуска, которую можно подавать как к домашнему столу, так и в рамках праздничного меню. Приготовить вкуснейшее вяленое мясо несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Говяжья вырезка 700 гр.

Соль морская 100 гр.

Перец чёрный молотый 30 гр.

Специи для говядины 15 гр.

Шаги 20 д.

Как приготовить классическую бастурму в домашних условиях? Мясную вырезку очищаем ножом от жилок и лишнего жира. Далее говядину хорошенько промываем под водой и полностью обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Отдельно перемешиваем морскую соль и черный молотый перец. Лучше всего использовать перец крупного помола. Полученной смесью натираем говядину со всех сторон и убираем в холодильник на 12 часов. Спустя указанное время говядину промываем и обсушиваем. Мясо выкладываем на сложенную вдвое марлю и со всех сторон посыпаем любимыми специями. Плотно заворачиваем кусок мяса в марлю, затем заготовку завязываем и подвешиваем в холодильник на 19 суток. Если нет возможности подвесить мясо, просто положите его в холодильник и каждый день переворачиваете на другую сторону. Перед подачей мясо необходимо отрясти от лишних специй. Классическая бастурма в домашних условиях готова. Нарезайте тонкими ломтиками и угощайтесь!

Домашняя бастурма из говядины

Домашняя бастурма из говядины порадует увлекательным кулинарным процессом и ярким вкусом. Такую закуску можно подавать к столу с хлебом, овощами и зеленью. Продукт послужит отличной альтернативой магазинным мясным продуктам. Попробуйте приготовить аппетитную бастурму по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 700 гр.

Соль – 100 гр.

Смесь для бастурмы – 1 ст.

Перец чили острый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину хорошенько промываем под водой и обсушиваем. На дно большой емкости высыпаем часть соли и на эту подушку выкладываем подготовленное мясо.

Шаг 2. Кусок мяса посыпаем оставшейся солью. Убираем заготовку на неделю в холодное место. Можно держать в холодильнике.

Шаг 3. Спустя неделю мясо промываем и обсушиваем с помощью полотенца. Если боитесь, что продукт выйдет слишком соленым, положите его в холодную воду на два дня. Далее мясо необходимо завернуть в чистые полотенца и убрать в холод на один день.

Шаг 4. В отдельной посуде соединяем смесь для бастурмы и острый перец. Такую смесь можно купить в магазине. Также вы просто можете выбрать разные специи по своему вкусу.

Шаг 5. К специям отправляем измельченный чеснок и вливаем немного воды. Вымешиваем массу до состояния густой сметаны.

Шаг 6. Подготовленную говядину обмазываем заготовкой со всех сторон. Нанизываем мясо на нитку для подвешивания.

Шаг 7. Далее заготовку подвешиваем в проветриваемом помещении и сушим до полной готовности. На это уйдет примерно одна неделя.

Шаг 8. Домашняя бастурма из говядины готова. Угощайтесь!

Бастурма из куриной грудки

Бастурма из куриной грудки – это аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Подавайте угощение с хлебом и другими дополнениями по вкусу. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 6 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное филе – 4 шт.

Соль – 1 кг.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Травы прованские – 0,5 ч.л.

Куркума – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и обсушиваем. На дно контейнера высыпаем половину соли. На такую подушку выкладываем подготовленное куриное филе.

Шаг 2. Засыпаем птицу оставшейся солью, закрываем все это крышкой и убираем в холодильник на 12 часов. Можно подержать и дольше. После такой засолки мясо обязательно промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Выкладываем подготовленные мясо на доску. В отдельной миске соединяем сухие специи по списку.

Шаг 4. Дальше каждый кусочек курицы натираем смесью ароматных специи. Проще всего положить курицу в целлофановый пакет, засыпать специями и потрясти.

Шаг 5. Куриное филе в специях выкладываем на доску и оставляем в проветриваемом помещении на пять дней.

Шаг 6. За это время куски курицы периодически переворачиваем, чтобы они равномерно просушились.

Шаг 7. Бастурма из куриной грудки готова. Нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу!

Бастурма из свинины в домашних условиях

Бастурма из свинины в домашних условиях – это очень вкусная и привлекательная мясная закуска, которую можно подавать как к домашнему столу, так и в рамках праздничного меню. Приготовить аппетитное вяленое мясо несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Свиная мякоть – 800 гр.

Соль – 2 ст.

Паста томатная – 400 гр.

Чеснок – 1 головка.

Чаман – 1 ст.л.

Перец красный молотый острый – 1 ч.л.

Чабрец – 0,5 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Хмели-сунели – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную мякоть очищаем от пленки и жира, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. В глубокую форму высыпаем часть соли и выкладываем сюда куски мяса. Засыпаем свинину оставшейся солью, закрываем крышкой и убираем на двое суток в прохладное место. Можно поставить в холодильник.

Шаг 3. Спустя указанное время мясо хорошенько промываем под водой и снова обсушиваем бумажным полотенцем. Если вы боитесь, что мясо пересолено, положите его в ледяную воду на 30 минут или на 1 час.

Шаг 4. Подготовим томатную пасту, измельченный чеснок, чаман, острый перец, чабрец и муку.

Шаг 5. Все эти специи перемешиваем в общей миске.

Шаг 6. Полученной массой хорошенько натираем кусочки свинины. Рабочую поверхность посыпаем хмели-сунели.

Шаг 7. Также свинину обваливаем в ароматных сухих специях.

Шаг 8. Прокалываем мясо, с одной стороны, для подвешивания. Таким образом подвешиваем заготовки на 5-6 дней в проветриваемое место.

Шаг 9. Бастурма из свинины в домашних условиях готова. Можно пробовать!

Бастурма из индейки

Бастурма из индейки получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такая закуска точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к домашнему или праздничному столу. Для приготовления бастурмы своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе индейки – 800 гр.

Филе бедра индейки – 650 гр.

Кориандр – 1 ст.л.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Сок лимонный – 3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Тимьян – 1 ст.л.

Карри – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Индейку хорошо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Мы используем филе грудки и филе бедра.

Шаг 2. Соль и специи по списку перемешиваем и полученный смесью обваливаем нашу птицу. Убираем в холодильник на трое суток. За это время несколько раз переворачиваем куски.

Шаг 3. После индейку в специях заворачиваем в марлю и завязываем.

Шаг 4. Подвешиваем на кухне на одну или две недели.

Шаг 5. Чем дольше будете вялить мясо, тем более сухим оно выйдет. Регулируйте по вкусу.

Шаг 6. Далее такой продукт можно хранить в холодильнике несколько месяцев.

Шаг 7. Бастурма из индейки готова. Скорее пробуйте!

Армянская бастурма в домашних условиях

Армянская бастурма в домашних условиях отличается насыщенным вкусом и привлекательным видом. Такую закуску можно подавать к столу с хлебом, овощами и зеленью. Готовый продукт отлично заменит магазинные мясные продукты. Попробуйте приготовить аппетитную бастурму по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 неделя 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 1 кг.

Соль – 1 кг.

Чаман – 2 ч.л.

Чеснок – 1 головка.

Перец красный молотый острый – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты. Говядину заранее промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. На дно глубокой посуды высыпаем соль.

Шаг 3. На эту соль выкладываем мясо и обсыпаем солью сверху. Убираем в холодильник на три дня. Каждый день сливаем выделившуюся влагу и переворачиваем куски мяса.

Шаг 4. Спустя три дня мясо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 5. Далее над этим мясом устанавливаем пресс и убираем заготовку в холодильник еще на сутки.

Шаг 6. В отдельной миске соединяем специи и измельченный чеснок. Вливаем сюда немного воды и измельчаем все блендером до однородности.

Шаг 7. Полученной массой натираем мясо и подвешиваем его в проветриваемом помещении примерно на неделю.

Шаг 8. Армянская бастурма в домашних условиях готова. Нарезайте ломтиками и подавайте к столу!

Бастурма из лосятины

Бастурма из лосятины – это настоящий мясной деликатес. Угощение получается невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Подавайте к домашнему или праздничному столу. Для приготовления бастурмы из дичи используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 8 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лосятина – 500 гр.

Паприка молотая – 2 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ст.л.

Соль – 500 гр.

Куркума – 1 ч.л.

Перец кайенский – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок лосятины, промываем его под водой и обсушиваем от влаги.

Шаг 2 В глубокую форму высыпаем половину соли. Кладем сюда подготовленную лосятину и засыпаем ее оставшейся солью.

Шаг 3. Убираем в холодильник на полтора дня. За это время мясо переворачиваем около двух-трех раз, также сливаем жидкость.

Шаг 4. Спустя полтора дня промываем мясо и выбираем бумажными полотенцами. Попробуем мясо на вкус. Если слишком соленое, то погружаем в холодную воду на два-три часа.

Шаг 5. Все специи из списка перемалываем в единую смесь. Этой смесью натираем лосятину со всех сторон.

Шаг 6. Протыкаем мясо проволокой и подвешиваем в проветриваемом месте на 5-8 дней. Готовый продукт может храниться около двух месяцев в холодильнике.

Шаг 7. Бастурма из лосятины готова. Нарезаем тонкими ломтиками и пробуем!

Домашняя бастурма в сушилке для овощей

Домашняя бастурма в сушилке для овощей порадует увлекательным кулинарным процессом и ярким вкусом. Такую закуску можно подавать к столу с хлебом, овощами и зеленью. Такой продукт отлично заменит магазинные мясные продукты. Попробуйте приготовить аппетитную бастурму по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Для маринада:

Пажитник – 2 ст.л.

Паприка молотая сладкая – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Чеснок – 1 головка.

Вино красное полусухое – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Разделяем мясо на средние по размеру куски. Оптимальная толщина 6 см, ширина – 10 см, длина – 20 см.

Шаг 2. В контейнере перемешиваем соль с сахаром и черным молотым перцем. В этой смеси обваливаем наше мясо и убираем его в холодильник на двое суток. Каждый день жидкость с контейнера сливаем. Далее мясо промываем от соли, обсушиваем и убираем в холодильник еще на 12 часов.

Шаг 3. Вымешиваем все продукты для маринада и полученной смесью натираем подготовленное мясо. Убираем его в холодильник еще на двое суток.

Шаг 4. Далее говядину разрезаем на куски по размеру поддона сушилки. Выкладываем продукты в сушилку.

Шаг 5. Готовим 48 часов при температуре 35°. Каждые 12 часов куски мяса необходимо переворачивать.

Шаг 6. Такая бастурма может хранить в холодильнике долгое время – около двух месяцев.

Шаг 7. Домашняя бастурма в сушилке для овощей готова. Нарезайте и угощайтесь!

Бастурма с нитритной солью

Бастурма с нитритной солью – это аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Подавайте угощение с хлебом и другими дополнениями по вкусу. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 1 кг.

Соль крупная – 4 ст.л.

Соль нитритная – 1 ст.л.

Для обмазки:

Уцхо-сунели – 5 ст.л.

Паприка молотая сладкая – 2 ст.л.

Чеснок гранулированный – 2 ст.л.

Перец красный молотый острый – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину под водой, срезаем жир и пленки.

Шаг 2. Разделываем кусок мяса на крупные куски.

Шаг 3. Также их обсушиваем с помощью бумажных полотенец от лишней влаги.

Шаг 4. Два вида соли перемешиваем и большую часть высыпаем в глубокую форму. Выкладываем сюда мясо и засыпаем это все оставшейся солью. Закрываем заготовку фольгой и убираем в холодильник.

Шаг 5. Держим мясо в холодильнике трое суток. Каждый день необходимо сливать жидкость и переворачивать куски.

Шаг 6. Также мясо необходимо хорошенько обтереть бумажными полотенцами.

Шаг 7. В каждом куске делаем отверстия и продеваем веревочки.

Шаг 8. Подвешиваем наши заготовки в проветриваемом месте на сутки.

Шаг 9. Отдельно соединяем все продукты для обмазки.

Шаг 10. Вливаем в эту смесь немного кипятка и хорошенько перемешиваем.

Шаг 11. Полученной массой обмазываем каждый кусок мяса и оставляем угощение в подвешенном виде на 4-5 дней.

Шаг 12. Бастурма с нитритной солью готова. Можно нарезать и пробовать!

Домашняя бастурма с коньяком

Домашняя бастурма с коньяком – это аппетитная и насыщенная по вкусу мясная закуска, которую можно подавать как к домашнему столу, так и в рамках праздничного меню. Приготовить мясо таким способом несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе индейки – 500 гр.

Соль – 500 гр.

Коньяк – 50 мл.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Пажитник – 1 ч.л.

Тмин – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим филе индейки. Ее необходимо промыть под водой и обсушить с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. В глубокую миску высыпаем соль и погружаем сюда наше мясо. Обваливаем его в соли и заливаем коньяком. Еще раз хорошо перемешиваем, после убираем в холодильник на сутки. Спустя это время мясо необходимо погрузить в холодную воду на 3 часа, каждые полчаса меняю воду.

Шаг 3. В это время подготовим все специи по списку.

Шаг 4. Вливаем к ним немного воды и хорошенько все перемешиваем. Даем постоять 10 минут.

Шаг 5. Полученной пастой обмазываем куски мяса со всех сторон.

Шаг 6. Выкладываем заготовки на пергамент и убираем в холодильник на 5-7 дней.

Шаг 7. Домашняя бастурма с коньяком готова. Подавайте к столу и угощайтесь!