Пряный морковный салат на зиму: рецепт заготовки на зиму с ярким вкусом

Особенность этой закатки – в ее приправах, которые и придают блюду такой интересный вкус.

Пряный морковный салат на зиму – хороший способ разнообразить заготовки и порадовать родных и гостей ярким и вкусным блюдом. Такой салат может стать самостоятельной закуской, а также быть хорошей добавкой к гарниру. Как его приготовить, рассказали в блоге «Домашняя консервация». Готовить его просто, а изюминка – в наборе специй.

Пряный морковный салат

Ингредиенты:

морковь – 1,5 кг;

чеснок – 4 зубчика;

молотый красный перец – 1 ч. л;

имбирь (тертый) – 1 ч. л;

кориандр – 1 ч. л;

куркума – 1 ч. л;

мускатный орех – 1 ч. л;

соль – 1 ст. л;

сахар – 1 ст. л;

уксус – 50 мл;

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить, натереть на терке для корейской моркови или порезать тонкими брусочками.

Оливковое масло слегка прогреть, смешать его со всеми специями, солью и сахаром. Туда же добавить пропущенный через пресс чеснок, тертый имбирь, и все перемешать.

Влить уксус и снова перемешать. Разложить морковный салат по банкам и залить кипятком до самого верха.

Банки простерилизовать в кастрюле с кипятком в течение 10 минут, после чего закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее Фокус писал о том, как приготовить на зиму баклажаны в мультиварке.