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Пряный морковный салат на зиму: рецепт заготовки на зиму с ярким вкусом

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Пряный морковный салат на зиму: рецепт заготовки на зиму с ярким вкусом

Особенность этой закатки – в ее приправах, которые и придают блюду такой интересный вкус.

Пряный морковный салат на зиму – хороший способ разнообразить заготовки и порадовать родных и гостей ярким и вкусным блюдом. Такой салат может стать самостоятельной закуской, а также быть хорошей добавкой к гарниру. Как его приготовить, рассказали в блоге «Домашняя консервация». Готовить его просто, а изюминка – в наборе специй.

Пряный морковный салат

Ингредиенты:

  • морковь – 1,5 кг;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • молотый красный перец – 1 ч. л;
  • имбирь (тертый) – 1 ч. л;
  • кориандр – 1 ч. л;
  • куркума – 1 ч. л;
  • мускатный орех – 1 ч. л;
  • соль – 1 ст. л;
  • сахар – 1 ст. л;
  • уксус – 50 мл;
  • оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить, натереть на терке для корейской моркови или порезать тонкими брусочками.

Оливковое масло слегка прогреть, смешать его со всеми специями, солью и сахаром. Туда же добавить пропущенный через пресс чеснок, тертый имбирь, и все перемешать.

Влить уксус и снова перемешать. Разложить морковный салат по банкам и залить кипятком до самого верха.

Банки простерилизовать в кастрюле с кипятком в течение 10 минут, после чего закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.

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