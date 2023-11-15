ГлавнаяРецептыКлассический рецепт винегрета: готовим традиционный салат с фасолью и заправкой с винным уксусом Классический рецепт винегрета: готовим традиционный салат с фасолью и заправкой с винным уксусом На чтение: 2 минуты Винегрет – вкусный салат, состоящий из доступных ингредиентов. Попробуйте приготовить его по классическому рецепту – с заправкой из винного уксуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Существует много версий происхождения этого блюда, однако историки сходятся во мнении, что название происходит с французского языка и означает «винный уксус». В оригинальном рецепте винегрета действительно заправка делается на его основе. Попробуйте также Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Рецепт классического винегрета Время: 2 часа 30 минут Порций: 6 Ингредиенты для винегрета: – 2 средние свеклы; – 2 большие моркови; – 4 средних картофелины; – 2 соленых огурца; – 150 граммов квашеной капусты; – 250 граммов консервированной белой фасоли; – банка зеленого горошка; – половина чайной ложки кориандра. Что нужно для заправки: – 1 столовая ложка горчицы в зернах; – 4 столовые ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка винного уксуса; – соль и черный молотый перец по вкусу. Свекла – вкусный и полезный овощ / Фото Unsplash Приготовление: Помойте 2 средних свеклы, 2 большие моркови и 4 средних картофелины. Картофель и морковь сложите в одну кастрюлю, а свеклу отдельно. Залейте овощи водой и готовите. Первым сварится картофель, примерно через 25 – 35 минут. Достаньте его, а морковь оставьте вариться, ведь для ее приготовления нужно примерно 35 – 40 минут. На приготовление свеклы нужно еще больше времени – 1,5 – 2 часа. Проверяйте готовность овощей острым тонким ножом. Оставьте овощи остыть. После этого почистьте их и нарежьте одинаковым средним кубиком. Сложите в глубокую миску. В миску к овощам добавьте 150 граммов квашеной капусты. Порежьте средним кубиком 2 соленых огурца, и тоже добавьте ко всем ингредиентам салата. Используйте именно соленые огурцы, а не маринованные, ведь в заправке винегрета есть винный уксус. Добавьте 250 граммов консервированной или вареной белой фасоли. Также можно добавить зеленый консервированный горошек. Чтобы приготовить заправку к салату, смешайте в небольшой миске 1 столовую ложку горчицы в зернах, 4 столовых ложки оливкового масла и 1 столовую ложку винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат и добавьте половину чайной ложки кориандра. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем. Понравился рецепт? Этот винегрет отлично подойдет к крученикам – приготовьте украинское традиционное блюдо по рецепту из древней книги. Поделитесь с друзьями