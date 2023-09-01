Если у вас в холодильнике есть немного творога, считайте, что обалденный завтрак уже готов. Ведь из 350 г этого кисломолочного продукта можно приготовить целую гору румяных пышек к чаю. Рассказываем, как всего за 15 минут пожарить сладкие творожные палочки на сковороде.

Рецепт этого нежного лакомства пользовался большой популярностью еще в 90-х. Когда не было особого изобилия продуктов, такая простая инструкция приготовления десерта из доступных ингредиентов сильно выручала. Потому рецепт творожных брусочков знала наизусть каждая уважающая себя хозяйка.

Как вкусно пожарить сладкие творожные палочки

Для приготовления этого изумительного лакомства вы приобрели зернистый творог? В этом случае вам нужно его правильно подготовить. Обязательно перетрите его через очень мелкое сито. Также можете измельчить творог, используя блендер. Только тогда вам удастся замесить однородное тесто необходимой консистенции.

Ингредиенты

Творог350 г Яйцо1 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль0,25 ч. л. Пшеничная мука230 г Сахар2 ст. л. Сметана1 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Помещаем творог средней жирности в миску. Вбиваем к нему яйцо. Добавляем сметану и сахар. Всыпаем соль. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.В отдельной емкости соединяем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Всыпаем сухие ингредиенты к творогу. Хорошенько перемешиваем всё до однородной массы. Замешанное мягкое тесто, которое слегка пристает к рукам, разделяем на 4 части одинакового размера. Выкладываем их на стол, присыпанный пшеничной мукой.Раскатываем каждую часть в тонкую колбаску. Разрезаем ее на полосочки длиной не больше 8 см. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем заготовки из творожного теста на среднем огне до золотистости с двух сторон.

После того как вы снимете готовые брусочки со сковороды, выложите их на бумажное полотенце, что впитает в себя лишнее масло. Затем щедро посыпьте творожные палочки сахарной пудрой и подайте их к чаю. Еще теплые сладкие пышечки исчезнут со стола в мгновение ока. Дайте деткам несколько секунд их распробовать, и всё — ни единой крошки не останется на тарелке.