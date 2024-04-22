Пряный вкус Рима к празднику: как приготовить настоящий итальянский пасхальный кулич

Если вы ищете рецепт вкусной пасхи, попробуйте приготовить итальянскую. Ваши родные точно ее оценят по достоинству. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В Италии очень любят панетоне. Его пекут даже на Рождество. Будет вкусно Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Итальянская пасха Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 10 Ингредиенты:

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 100 граммов сахара;

– 220 миллилитров теплой воды;

– 1 лимон;

– 120 миллилитров натурального йогурта;

– щепотка соли;

– 2 яичных желтка;

– 50 граммов сливочного масла;

– 500 – 600 граммов муки;

– ванильный экстракт;

– 4 столовые ложки сахарной пудры;

– цукаты по вкусу. Приготовление: Все ингредиенты доведите до комнатной температуры. Сухие дрожжи смешайте с сахаром и теплой водой (около 40 градусов). Размешайте, накройте пленкой и оставьте опару в теплом темном месте, чтобы дрожжи начали работать. В отдельной миске смешайте йогурт, размягченное сливочное масло, 2 желтка и цедру одного лимона. Влейте готовую опару, размешайте до однородности миксером. Поэтапно введите в полученную массу просеянную муку. Размешивайте миксером после каждых 2 – 3 ложек. Тесто должно немного прилипать к рукам. Добавьте ваниль, взбейте еще раз. Смажьте руки и отдельную миску сливочным маслом, и переложите туда тесто. Накройте пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1 – 1,5 часа. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите на нее тесто и вымешивайте в течение 2 – 3 минут. После этого добавьте цукаты и снова вымешайте. Разложите тесто в формы для куличей примерно на треть. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 – 40 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов. Поставьте формы с куличами запекаться на 40 – 60 минут. Для приготовления глазури в миске смешайте сахарную пудру и сок половины лимона. Перемешайте до однородности и полейте куличи, когда они остынут. Ищете рецепт вкусного кулича? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек.