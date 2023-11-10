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Несладкая тыквенная каша с булгуром

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Несладкая тыквенная каша с булгуром

В прошлое воскресенье я притащила с рынка парочку потрясающих тыкв хоккайдо. Эти рыжие симпатяжки уже неделю как украшали бы мой панорамный балкон вместе с хризантемами в горшке. Такому декору все соседи позавидуют! Но дочь решила иначе… Убедила меня, что несладкая тыквенная каша из этих плодов получится невообразимо вкусной.

Что ж, вчера я проверила слова дочери и теперь с уверенностью заявляю: сладкие каши из тыквы еще долго не буду готовить. Кто бы мог подумать, что тыква годится не только для десертов и экспериментального варенья? Сегодня я расскажу, как приготовить легкий ужин из тыквы для фанатов небанальной кулинарии.

Как готовится несладкая тыквенная каша

Несладкая тыквенная каша с булгуром

Само собой, для приготовления этого блюда вам понадобится одна небольшая тыковка хоккайдо (около 700 г). Хоть семечек внутри такого плода будет немного, не сбрасывайте его вес со счетов. Также в списке ингредиентов числится пармезан. Это мой любимый сыр, поэтому использую именно его. Вы же можете добавить любой другой твердый ароматный сыр.

Ингредиенты

Тыква1 шт. Булгур200 г Вода0,5 л Соль по вкусу Оливковое масло30 мл Пармезан50 г Грецкие орехи50 г

Приготовление

    Небольшую тыкву разрежьте на 4 части. Удалите семена. Положите куски тыквы в форму, выстеленную пергаментом, и запекайте при температуре 175 °C 1 час.Запеченную до мягкости тыкву очистите от кожуры. Ее мякоть выложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре.

    Несладкая тыквенная каша с булгуром

    Разогрейте на сковороде оливковое масло. Пересыпьте туда булгур, добавьте соль, налейте 400 мл воды. Накройте сковороду крышкой. Доведите булгур до кипения и готовьте на среднем огне около 7 минут.Добавьте к булгуру 200 г тыквенного пюре и 100 мл воды. Готовьте кашу еще 7 минут. В конце посыпьте ее тертым пармезаном и перемешайте. Дайте каше настояться 5 минут.

    Несладкая тыквенная каша с булгуром

Блюдо готово! Подавайте кашу к столу теплой, украсив тыквенными или любыми другими семечками. Лично мне нравится добавлять в нее грецкие орехи, предварительно подсушенные на сковороде. Тогда текстура блюда выходит более контрастной. Пробуйте!

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