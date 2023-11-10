Несладкая тыквенная каша с булгуром

В прошлое воскресенье я притащила с рынка парочку потрясающих тыкв хоккайдо. Эти рыжие симпатяжки уже неделю как украшали бы мой панорамный балкон вместе с хризантемами в горшке. Такому декору все соседи позавидуют! Но дочь решила иначе… Убедила меня, что несладкая тыквенная каша из этих плодов получится невообразимо вкусной.

Что ж, вчера я проверила слова дочери и теперь с уверенностью заявляю: сладкие каши из тыквы еще долго не буду готовить. Кто бы мог подумать, что тыква годится не только для десертов и экспериментального варенья? Сегодня я расскажу, как приготовить легкий ужин из тыквы для фанатов небанальной кулинарии.

Как готовится несладкая тыквенная каша

Само собой, для приготовления этого блюда вам понадобится одна небольшая тыковка хоккайдо (около 700 г). Хоть семечек внутри такого плода будет немного, не сбрасывайте его вес со счетов. Также в списке ингредиентов числится пармезан. Это мой любимый сыр, поэтому использую именно его. Вы же можете добавить любой другой твердый ароматный сыр.

Ингредиенты

Тыква1 шт. Булгур200 г Вода0,5 л Соль по вкусу Оливковое масло30 мл Пармезан50 г Грецкие орехи50 г

Приготовление

Небольшую тыкву разрежьте на 4 части. Удалите семена. Положите куски тыквы в форму, выстеленную пергаментом, и запекайте при температуре 175 °C 1 час.Запеченную до мягкости тыкву очистите от кожуры. Ее мякоть выложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Пересыпьте туда булгур, добавьте соль, налейте 400 мл воды. Накройте сковороду крышкой. Доведите булгур до кипения и готовьте на среднем огне около 7 минут.Добавьте к булгуру 200 г тыквенного пюре и 100 мл воды. Готовьте кашу еще 7 минут. В конце посыпьте ее тертым пармезаном и перемешайте. Дайте каше настояться 5 минут.

Блюдо готово! Подавайте кашу к столу теплой, украсив тыквенными или любыми другими семечками. Лично мне нравится добавлять в нее грецкие орехи, предварительно подсушенные на сковороде. Тогда текстура блюда выходит более контрастной. Пробуйте!