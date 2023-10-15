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Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

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Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Выпечка с орехами считается одной из самых ароматных и вкусных. Как правило, с орехами создаются интересные и необычные десерты. Несправедливо, что ореховые торты уступают по популярности шоколадным или фруктовым.

Стоит обратить внимание на торты с грецкими орехами. Они полезные, так как орехи в начинке сохраняют свои полезные свойства. Например, грецкие орехи защищают от старения организм.

Также в грецких орехах есть много витаминов, нужных человеку.

Создадим самостоятельно торт из грецких орехов.

Ингредиенты бисквита для торта с грецкими орехами:

  • сливочное масло — 70г;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 130 г;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

  • грецкие орехи — 100 г;
  • сахар — 70 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Приготовление торта с грецкими орехами:

В тару выкладываем сливочное масло, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения песчинок. Разбиваем в сливочное масло яйца, взбиваем до однородности.

Аналогично взбиваем сметану в яичной смеси. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем тесто.

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Грецкие орехи дробим в блендере до состояния крошки среднего размера. В крошку высыпаем сахар и растопленное сливочное масло, смешиваем.

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

В форму для выпечки выкладываем пергамент, а затем ½ часть теста, распределяем равномерно. На тесто кладем ½ часть начинки ровным слоем, накрываем остатками теста.

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

На слой из теста снова кладем ореховую начинку, также ровным слоем.

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Выпекаем торт при 180 градусах 35 минут.

После приготовления достаем торт из формы и остужаем.

Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Получается итальянский простой торт, который похож на ореховый пирог.

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