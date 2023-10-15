Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Выпечка с орехами считается одной из самых ароматных и вкусных. Как правило, с орехами создаются интересные и необычные десерты. Несправедливо, что ореховые торты уступают по популярности шоколадным или фруктовым.

Стоит обратить внимание на торты с грецкими орехами. Они полезные, так как орехи в начинке сохраняют свои полезные свойства. Например, грецкие орехи защищают от старения организм.

Также в грецких орехах есть много витаминов, нужных человеку.

Создадим самостоятельно торт из грецких орехов.

Ингредиенты бисквита для торта с грецкими орехами:

сливочное масло — 70г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 8 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 130 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

грецкие орехи — 100 г;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление торта с грецкими орехами:

В тару выкладываем сливочное масло, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения песчинок. Разбиваем в сливочное масло яйца, взбиваем до однородности.

Аналогично взбиваем сметану в яичной смеси. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем тесто.

Грецкие орехи дробим в блендере до состояния крошки среднего размера. В крошку высыпаем сахар и растопленное сливочное масло, смешиваем.

В форму для выпечки выкладываем пергамент, а затем ½ часть теста, распределяем равномерно. На тесто кладем ½ часть начинки ровным слоем, накрываем остатками теста.

На слой из теста снова кладем ореховую начинку, также ровным слоем.

Выпекаем торт при 180 градусах 35 минут.

После приготовления достаем торт из формы и остужаем.

Получается итальянский простой торт, который похож на ореховый пирог.