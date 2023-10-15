Рецепт: Борщ диетический — С готовой заправкой для борща, на бульоне из индейки.

Ингредиенты:

бульон из индейки замороженный — 1 литр;

капуста белокочанная средняя — 1 кочан;

заправка для борща домашняя — 200 г;

соль — по вкусу;

вода — 1 литр

Способ приготовления: На зиму я закрутила несколько баночек заправки для борща, и осталось немного лишней, что не уместилось в банку. Поэтому пришлось варить борщ сразу. У меня получился очень лёгкий вариант борща, можно даже сказать, диетический, без картофеля.

Кочан белокочанной капусты среднего размера шинкуем как обычно на борщ.

Заправка, как я уже говорила, у меня готовая. Здесь стандартный набор — репчатый лук, морковь, свёкла, все мелко нарезано и обжарено на растительном масле с добавлением специй.

Также у меня был замороженный бульон из индейки. Литр воды, литр бульона, все вскипятила, подсолила немного, и в кипящий бульон опускаю нашинкованную капусту.

Когда капуста закипит, добавляем заправку для борща.

И доводим до кипения, варим ещё минут десять-пятнадцать, выключаем и даём настояться.

Вот так, очень быстро готов лёгкий диетический борщ к обеду.

Добавляем немного зелени и подаём к столу.

Время приготовления: 30 мин.