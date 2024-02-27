Про котлеты больше не вспоминаю. Мясной фарш готовлю по новому рецепту: вкусно, сытно и необычно

Мало кто не знает о котлетах. Это блюдо настолько распространено в Европе, что стало культовым. Европейские котлеты перекочевали в Азию, на Восток.

При всей простоте готовки котлет, в каждой стране это блюдо имеет свой рецепт. Во Франции котлеты готовятся из ребрышек на кости, в фарш мясо не измельчается. В Греции котлеты готовят с использованием яблока в составе. В США котлеты гамбургские — они готовятся из рубленого стейка говядины.

В странах СНГ котлеты делают из фарша. Расскажем о том, как сделать вкусные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

мясной фарш — 500 г;

соль — 5 г;

черный перец — 3 г;

чеснок — 5 г;

яйцо — 1 шт.

Ингредиенты для сырной смеси:

сыр — 200 г;

майонез — 30 г;

помидоры черри — 50 г;

зеленый лук — 20 г.

Ингредиенты для теста:

яйца — 2 шт.;

соль — 3 г;

молоко — 250 мл;

мука — 250 г;

растительное масло — 500 мл.

Приготовление котлет:

В миску с фаршем разбиваем яйцо, высыпаем соль, черный перец, сушеный чеснок и тщательно перемешиваем. На фольгу выкладываем мясной пласт площадью 23х26 см.

Натираем на крупной терке сыр, смешиваем с майонезом для сырной смеси. Массу из сыра выкладываем на пласт фарша.

Нарезаем мелко помидоры, шинкуем зеленый лук и посыпаем ими сырный слой. Сворачиваем мясной пласт начинкой внутрь и убираем рулет в холодильник на 2-3 часа.

Для теста разбиваем в миску яйца, солим и взбиваем. Выливаем молоко к яичной смеси, высыпаем муку и тщательно перемешиваем до густого состояния.

Нарезаем замерзший рулет на небольшие кусочки толщиной с 1 палец.

Обволакиваем каждый кусок в тесте и обжариваем на сковороде в растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются необычные котлеты в кляре с сырной начинкой.

Это сытное блюдо, которое можно подавать вовсе без гарнира, с томатным соусом.