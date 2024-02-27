Для чего возиться с тестом (самодельным или покупным), когда можно взять пачку рисовой бумаги? Работа с ней отличается хорошей скоростью и простотой. Приготовив золотистые трубочки из рисовой бумаги, вы сможете в этом убедиться.

Начинять их рекомендуем картофельным пюре, соединенным с твердым сыром и зеленым луком. После обжаривания рулетиков из рисовой бумаги во фритюре вы получите безумно хрустящую закуску снаружи и просто нежнейшую внутри.

С какой начинкой приготовить трубочки из рисовой бумаги

Кстати, не только картофель можно использовать в качестве наполнения для такого блюда. Смело экспериментируйте, используя, к примеру, отварные яйца и рис, или предварительно обжаренное в соевом соусе куриное филе с болгарским перчиком.

Ингредиенты

Картофель400 г Твердый сыр100 г Зеленый лук20 г Пшеничная мука1 ст. л. Соль0,25 ч. л. Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Рисовая бумага по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его на кусочки произвольного размера. Помещаем картошку в кастрюлю и заливаем водой. Отправляем ее вариться до готовности.Превращаем картофель в однородное пюре, используя толкушку. Даем ему немного остыть (до комнатной температуры). Натираем на терке твердый сыр. Промываем под проточной водой зеленый лук. Мелко его нарезаем. Добавляем зеленый лук и сыр к картофельному пюре в глубокую миску.Всыпаем к картофельному пюре соль, черный молотый перец и пшеничную муку. Перемешиваем всё до получения однородной массы.Формируем из картофельной смеси небольшие колбаски. Помещаем такую заготовку на лист рисовой бумаги. Заворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем это с оставшимися ингредиентами. Вливаем в казан или в кастрюлю с толстым дном подсолнечное масло для фритюра. Раскаляем его. Обжариваем заготовки с картошкой до золотистости со всех сторон.

Выложите готовые трубочки из рисовой бумаги на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишний жир. Затем переложите их на тарелку для презентации. Также советуем сделать пикантный соус для таких хрустящих рулетиков (на сметане с чесноком или на томатной основе со жгучим перцем). Понравился рецепт быстрой и оригинальной закуски? Поделитесь им с друзьями.