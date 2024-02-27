Для чего возиться с тестом (самодельным или покупным), когда можно взять пачку рисовой бумаги? Работа с ней отличается хорошей скоростью и простотой. Приготовив золотистые трубочки из рисовой бумаги, вы сможете в этом убедиться.
Начинять их рекомендуем картофельным пюре, соединенным с твердым сыром и зеленым луком. После обжаривания рулетиков из рисовой бумаги во фритюре вы получите безумно хрустящую закуску снаружи и просто нежнейшую внутри.
С какой начинкой приготовить трубочки из рисовой бумаги
Кстати, не только картофель можно использовать в качестве наполнения для такого блюда. Смело экспериментируйте, используя, к примеру, отварные яйца и рис, или предварительно обжаренное в соевом соусе куриное филе с болгарским перчиком.
Ингредиенты
Картофель400 г Твердый сыр100 г Зеленый лук20 г Пшеничная мука1 ст. л. Соль0,25 ч. л. Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Рисовая бумага по вкусу
Приготовление
- Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его на кусочки произвольного размера. Помещаем картошку в кастрюлю и заливаем водой. Отправляем ее вариться до готовности.Превращаем картофель в однородное пюре, используя толкушку. Даем ему немного остыть (до комнатной температуры).
Натираем на терке твердый сыр. Промываем под проточной водой зеленый лук. Мелко его нарезаем. Добавляем зеленый лук и сыр к картофельному пюре в глубокую миску.Всыпаем к картофельному пюре соль, черный молотый перец и пшеничную муку. Перемешиваем всё до получения однородной массы.Формируем из картофельной смеси небольшие колбаски. Помещаем такую заготовку на лист рисовой бумаги. Заворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем это с оставшимися ингредиентами.
Вливаем в казан или в кастрюлю с толстым дном подсолнечное масло для фритюра. Раскаляем его. Обжариваем заготовки с картошкой до золотистости со всех сторон.
Выложите готовые трубочки из рисовой бумаги на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишний жир. Затем переложите их на тарелку для презентации. Также советуем сделать пикантный соус для таких хрустящих рулетиков (на сметане с чесноком или на томатной основе со жгучим перцем). Понравился рецепт быстрой и оригинальной закуски? Поделитесь им с друзьями.