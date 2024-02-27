Картошка с фаршем в духовке – это очень сытное и вкусное кулинарное решение для домашнего стола. Такое аппетитное блюдо можно подавать к обеду или ужину. Обязательно берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Запеканка из картошки с фаршем в духовке

Запеканка из картошки с фаршем в духовке порадуют вас ярким, насыщенным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления интересного домашнего блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Фарш мясной 500 гр.

Картофель 500 гр.

Лук порей 200 гр.

Тыква 100 гр.

Сметана 2 ст.л.

Масло сливочное 50 гр.

Масло растительное 3 ст.л.

Сыр 70 гр.

Соль 1 ч.л.

Бульон 120 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Паприка 1 ч.л.

Мускатный орех 1 ч.л.

Тимьян 1 щепотка

Шаги 90 мин.

Как приготовить картошку с фаршем в духовке? Измельчаем лук-порей, тыкву натираем на терке с крупными зубчиками. Обжариваем продукты в сковороде на смеси сливочного и растительного масел. К овощам выкладываем мясной фарш, хорошенько его перемешиваем и обжариваем около 5-7 минут. Сюда же отправляем сухие специи. Далее в массу вливаем бульон, добавляем сметану, соль и перец. Перемешиваем и тушим еще 3 минуты. После заготовку остужаем и вмешиваемся сюда одно яйцо. Очищаем от кожуры картофель, промываем его и разрезаем на кружочки. Половину картофеля выкладываем ровным слоем в форму для запекания. На картофельный слой выкладываем половину фарша ровным слоем. Повторяем слои и отправляем наше угощение в разогретую до 180° духовку на 1 час. За 15 минут до готовности поверхность запеканки посыпаем тертым сыром. Запеканка из картошки с фаршем в духовке готова. Можно подавать к столу!

Картошка с фаршем и помидорами в духовке

Картошка с фаршем и помидорами в духовке – это отличный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр – 150 гр.

Молоко коровье – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Шаг 2. Перекладываем фарш в сковороду с растительным маслом и ставим на плиту.

Шаг 3. Обжариваем фарш до изменения цвета, дополняем солью и специями.

Шаг 4. В это время картофель очищаем, промываем и разделываем на тонкие ломтики.

Шаг 5. В глубокой миске взбалтываем молоко с яйцом.

Шаг 6. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда картошку ровным слоем. Посыпаем солью, специями и заливаем смесью из молока и яйца.

Шаг 7. На этот слой выкладываем подготовленный фарш.

Шаг 8. Закрываем фарш тертой морковью, полукольцами репчатого лука и измельченным чесноком.

Шаг 9. Закрываем это все кружочками помидоров, посыпаем специями.

Шаг 10. Дополняем тертым сыром и закрываем фольгой.

Шаг 11. Отправляем разогретую до 200° духовку на 40 минут. Дальше убираем фольгу и запекаем блюдо до образования румяной корочки.

Шаг 12. Картошка с фаршем и помидорами в духовке готова. Угощайтесь!

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке идеально подойдет для большого семейного обеда или ужина. Такое угощение порадует ярким вкусом, аппетитным ароматом и привлекательным видом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Картофель – 500 гр.

Кабачок – 800 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Петрушка – 30 гр.

Укроп – 30 гр.

Майонез – 200 гр.

Вода – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске фарш вымешиваем с солью, специями и свежей измельченной зеленью.

Шаг 2. Картофель очищаем, промываем под водой и режем тонкими кружочками. Выкладываем продукт в форму для запекания ровным слоем.

Шаг 3. Вливаем к картофелю 150 миллилитров подсоленной горячей воды.

Шаг 4. На картофельный слой выкладываем подготовленный фарш.

Шаг 5. Далее идет слой из тонких ломтиков кабачка.

Шаг 6. Отдельно перемешиваем измельченный укроп, чеснок и майонез. Полученной смесью обмазываем поверхность запеканки.

Шаг 7. Отправляем угощение в разогретую до 190° духовку на 45 минут.

Шаг 8. Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Пирог с картошкой и фаршем в духовке

Пирог с картошкой и фаршем в духовке – это вкусное, аппетитное и питательное блюдо для всей семьи. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления сочного пирога используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 200 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Для начинки:

Мука – 250 гр.

Масло сливочное – 130 гр.

Яичный желток – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку и выкладываем сюда охлажденное сливочное масло, предварительно порезанное кусочками. Всыпаем соль и хорошенько растираем продукты до образования крошки.

Шаг 3. В полученную массу отправляем яичные желтки и сметану.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 5. Для начинки в глубокой миске соединяем мясной фарш и кубики картофеля.

Шаг 6. Дополняем продукты измельченным луком, солью и специями.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем начинку между собой.

Шаг 8. Готовое тесто делим на две части и раскатываем в тонкие круги. На один круг ровным слоем кладем начинку.

Шаг 9. Закрываем начинку вторым кругом и соединяем по краям. По центру пирога обязательно делаем отверстия для выхода пара.

Шаг 10. Отправляем нашу заготовку в разогретую до 180° духовку на 1 час.

Шаг 11. Пирог с картошкой и фаршем в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Картошка с фаршем и сыром в духовке

Картошка с фаршем и сыром в духовке – это универсальный и быстрый вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит очень вкусным, аппетитным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Бульон – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель в мундире, после остужаем его и очищаем.

Шаг 2. Режем картошку кружочками и выкладываем их в обмазанную растительным маслом форму для запекания. Кладем только половину картофеля, вторую часть оставляем для другого слоя.

Шаг 3. Очищенную и промытую морковь натираем на терке.

Шаг 4. Мелко рубим ножом репчатый лук.

Шаг 5. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и до мягкости обжариваем на нем лук с морковью.

Шаг 7. К овощам выкладываем фарш и жарим все вместе около 5 минут. Вливаем бульон, всыпаем соль и специи.

Шаг 8. На картофельный слой выкладываем мясную начинку и снова закрываем это все оставшейся картошкой.

Шаг 9. Посыпаем заготовку тертым сыром и отправляем разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 10. Картошка с фаршем и сыром в духовке готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Картошка с фаршем и грибами в духовке

Картошка с фаршем и грибами в духовке – это очень вкусное и простое в исполнении блюдо, которое точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение можно подавать к обеду или ужину. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Картофель – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 450 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофель очищаем от кожуры и хорошенько промываем под водой.

Шаг 2. Хорошо промываем шампиньоны, разделываем на пластинки и отправляем их в разогретую с растительным маслом сковороду. Жарим до испарения влаги.

Шаг 3. Далее грибы дополняем измельченным луком и продолжаем жарить все вместе до готовности.

Шаг 4. Картофель очищаем, промываем и режем тонкими кружками. Из картофеля выкладываем первый тонкий слой в форме для запекания. Овощ посыпаем солью и специями.

Шаг 5. Далее выкладываем ровный слой из мясного фарша. Фарш предварительно вымешиваем с солью и перцем.

Шаг 6. Дальше кладем ровный слой из грибов.

Шаг 7. Закрываем это все оставшимся картофелем. Овощи снова посыпаем специями.

Шаг 8. Обмазываем заготовку сметаной и посыпаем орегано.

Шаг 9. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 1 час. Запекаем под фольгой. За 10 минут до готовности ее можно убрать.

Шаг 10. Картошка с фаршем и грибами в духовке готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Картошку с фаршем слоями в духовке

Картошка с фаршем слоями в духовке – это интересный и несложный в исполнении вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 450 гр.

Картофель – 1,5 кг.

Сыр твердый – 200 гр.

Оливковое масло – 50 мл.

Помидоры черри – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Мята сушеная – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем фарш, измельченный лук, измельченную зелень и специи. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и режем тонкими кружочками. Часть картофеля выкладываем в форму для запекания ровным слоем. Посыпаем солью и поливаем оливковым маслом.

Шаг 3. На картофель выкладываем ровный слой из фарша.

Шаг 4. Третьим слоем выкладываем оставшийся картофель.

Шаг 5. Отправляем нашу заготовку в разогретую до 230° духовку на 30 минут.

Шаг 6. Спустя указанное время посыпаем запеканку измельченной зеленью.

Шаг 7. Также дополняем тертым сыром и томатами черри.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 15 минут.

Шаг 9. Картошка с фаршем слоями в духовке готова. Можно пробовать!

Картофельная запеканка с фаршем, как в детском саду

Картофельная запеканка с фаршем, как в детском саду, порадует вас не только своим интересным нежным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Подавайте аппетитное угощение, дополнив свежими овощами, салатами или солениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Картофель – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко коровье – 150 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты. Картофель очищаем от кожуры и промываем под водой.

Шаг 2. Далее картофель отвариваем до готовности и разминаем в пюре вместе со сливочным маслом и молоком.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем на нем измельченный лук пару минут. Далее к луку выкладываем фарш, перемешиваем и готовим около 15 минут. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Шаг 4. В форму для запекания ровным слоем выкладываем половину картофельного пюре.

Шаг 5. Далее выкладываем слой из фарша.

Шаг 6. Закрываем мясной слой оставшимся картофельным пюре. Обмазываем его сметаной и посыпаем тертым сыром.

Шаг 7. Отправляем разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 8. Картофельная запеканка с фаршем, как в детском саду готова. Подавайте к столу!

Диетическая запеканка из картофеля с фаршем

Диетическая запеканка из картофеля с фаршем – это неложный вариант для вашего сытного и при этом низкокалорийного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным и аппетитным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш куриный – 700 гр.

Картофель – 2 кг.

Лук красный – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем красный лук и мелко рубим его ножом. Обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. К луку отправляем куриный фарш и продолжаем жарить все вместе около 7 минут до изменения цвета. Добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Отвариваем картофель и соединяем его с яйцом и солью. Разминаем до состояния пюре.

Шаг 5. Кусочек сыра натираем на терке.

Шаг 6. В форму для запекания выкладываем половину картофельного пюре. Дальше идет куриный слой и снова слой из картошки. Посыпаем это все тертым сыром и отправляем разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 7. Диетическая запеканка из картофеля с фаршем готова. Подавайте к столу, дополнив петрушкой!

Пирог из слоеного теста с фаршем и картошкой

Пирог из слоеного теста с фаршем и картошкой порадует вас ярким, насыщенным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для несложного приготовления пирога используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 150 гр.

Тесто слоеное – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Тыква – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и режем мелким кубиком. Овощ выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем картофель тертой на терке тыквой.

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный лук и выкладываем фарш. Посыпаем все это солью и специями, хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Заранее размораживаем слоеное тесто и слегка раскатываем его на рабочей поверхности.

Шаг 5. На половину теста выкладываем подготовленную начинку.

Шаг 6. Начинку закрываем второй частью теста и соединяем по краям. В центре обязательно делаем отверстие для выхода пара. Обмазываем заготовку взбитым яйцом.

Шаг 7. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 8. Пирог из слоеного теста с фаршем и картошкой готов. Скорее пробуйте!