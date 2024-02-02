Наделать домашних мясных изделий впрок — идея на миллион. Вы решили приготовить турецкие котлеты из булгура с фаршем (известные как «Ичли кёфте»), чтобы их заморозить? Можем сказать наперед, что это решение и вовсе блестящее.

Такое блюдо выходит не менее вкусным после разморозки. Отправьте котлеты во фритюр, и уже через несколько минут на столе будет красоваться шикарный ужин. Только помните, готовя это блюдо, следует передать вкус Востока. Потому приправьте фарш большим количеством специй. Он должен быть пряным и пикантным, как и любят в Турции.

Как приготовить сытные котлеты из булгура

Совет. Готовить котлеты следует из мелкого булгура. Его не удалось найти в магазине? Тогда при помощи блендера измельчите обычный (крупный) булгур. Кстати, воду к нему нужно добавлять очень аккуратно. Тесто не должно получится жидковатым. Если это всё же произошло, подсыпьте в общую массу еще немного манной крупы. Она поможет придать тесту необходимую консистенцию.

Ингредиенты

Булгур2 стак. Вода600 мл Яйцо1 шт. Томатная паста4 ст. л. Пшеничная мука100 г Манка100 г Бараний фарш500 г Лук3 шт. Грецкие орехи150 г Тмин1 ч. л. Паприка1 ч. л. Подсолнечное масло1 л Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Сделайте тесто. Всыпьте булгур в кастрюлю. Добавьте к нему манную крупу, соль и черный молотый перец по вкусу. Залейте всё 300 мл кипятка. Накройте булгур крышкой. Оставьте его на 10 минут для настаивания.Потом хорошенько вымешайте булгур руками (работайте прямо как с тестом). Постепенно влейте еще 300 мл воды. Аккуратно введите муку и манку. Замешайте однородное тесто. Оно должно быть податливым, словно пластилин. Вбейте в тесто из булгура яйцо. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты. Снова хорошенько вымешайте тесто до однородности. Накройте его пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре.Приготовьте начинку. Очистите репчатый лук. Мелко его нарежьте. Обжарьте лук до золотистости на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Добавьте к овощу бараний фарш. Всыпьте острую молотую паприку и молотый тмин. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Держите мясо на огне до его готовности. Измельчите грецкие орехи до состояния мелкой крошки, используя блендер или острый нож. Добавьте их и 2 ст. л. томатной пасты к бараньему фаршу. Тщательно перемешайте всё. Держите сковороду на плите еще 5 минут.Сформируйте котлеты. Скатайте тесто из булгура в шарик. Пальцем сделайте в его серединке углубление. Поместите в него слегка остывшую мясную начинку. Заверните ее в массу из булгура, формируя продолговатые котлетки, напоминающие лимон. Разогрейте казан с подсолнечным маслом. Обжаривайте в нём по несколько котлет до золотистости со всех сторон. Поместите их на бумажное полотенце, которое впитает в себя лишний жир. Готово!

Чтобы вы использовали нужное количество булгура, возьмите стакан объемом 250 мл. Тогда котлетки у вас получатся что надо! Пришелся ли вам по душе этот турецкий рецепт? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.