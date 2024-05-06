Простая выпечка. Рецепт заливного пирога на кефире с рисом, яйцом и луком

Заливной пирог — это вид пирога, в котором начинка заливается жидким тестом. Тесто может быть на кефире, сметане, йогурте или других кисломолочных продуктах. Начинка может быть мясной, рыбной, овощной, фруктовой или ягодной.

Заливные пироги просты в приготовлении и имеют нежный вкус. Они могут быть как сладкими, так и солеными, что делает их универсальным блюдом. Испечь заливной пирог не составит труда даже у начинающего кулинара. Главное, знать рецепт, который поможет создать эту выпечку дома.

Расскажем, как испечь заливной пирог с яйцом и зеленым луком.

Ингредиенты для теста:

Кефир — 500 г;

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 350 г;

Соль — 3 г;

Сахар — 2 г;

Сода — 5 г;

Масло сливочное — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

Яйцо вареное — 8 шт.;

Лук зеленый — 50 г;

Рис отварной — 200 г;

Соль — 12 г.

Приготовление заливного пирога:

Нарезаем для начинки мелким кубиком яйца, шинкуем зеленый лук. В отдельной таре готовим тесто, разбиваем туда яйца, высыпаем соль и сахар, добавляем сливочное масло и кефир.

Перемешиваем все компоненты, высыпаем в смесь соду и муку, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выливаем в нее часть теста.

Распределяем тесто по поверхности. Смешиваем вареный рис с яйцами и луком, солим и перекладываем на поверхность теста.

Выливаем остатки теста на начинку, распределяем по верхушке.

Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.

Получается отменный заливной пирог. Такой же пирог можно готовить с другими начинками, например, с мясом и картошкой.