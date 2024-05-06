Простая выпечка. Рецепт заливного пирога на кефире с рисом, яйцом и луком

Заливной пирог — это вид пирога, в котором начинка заливается жидким тестом. Тесто может быть на кефире, сметане, йогурте или других кисломолочных продуктах. Начинка может быть мясной, рыбной, овощной, фруктовой или ягодной.
Заливные пироги просты в приготовлении и имеют нежный вкус. Они могут быть как сладкими, так и солеными, что делает их универсальным блюдом. Испечь заливной пирог не составит труда даже у начинающего кулинара. Главное, знать рецепт, который поможет создать эту выпечку дома.
Расскажем, как испечь заливной пирог с яйцом и зеленым луком.
Ингредиенты для теста:
- Кефир — 500 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Мука — 350 г;
- Соль — 3 г;
- Сахар — 2 г;
- Сода — 5 г;
- Масло сливочное — 100 г.
Ингредиенты для начинки:
- Яйцо вареное — 8 шт.;
- Лук зеленый — 50 г;
- Рис отварной — 200 г;
- Соль — 12 г.
Приготовление заливного пирога:
Нарезаем для начинки мелким кубиком яйца, шинкуем зеленый лук. В отдельной таре готовим тесто, разбиваем туда яйца, высыпаем соль и сахар, добавляем сливочное масло и кефир.
Перемешиваем все компоненты, высыпаем в смесь соду и муку, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выливаем в нее часть теста.
Распределяем тесто по поверхности. Смешиваем вареный рис с яйцами и луком, солим и перекладываем на поверхность теста.
Выливаем остатки теста на начинку, распределяем по верхушке.
Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.
Получается отменный заливной пирог. Такой же пирог можно готовить с другими начинками, например, с мясом и картошкой.