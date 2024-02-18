Просто фарш и капуста. Вкусные и нежные ленивые голубцы на ужин: делюсь рецептом

Во многих странах есть аналоги рецепта голубцов. Дело в том, что традиция заворачивать мясо в капустные листы довольно старая. Чаще всего тенденция данного рецепта прослеживается в Европе, на Кавказе и на Востоке.
Впервые начали так готовить мясо в Османской Империи. Оттуда рецепт перекочевал к европейцам, которые охотно переняли опыт готовки голубцов. Помимо капустных листов, люди заворачивали мясо в вишневые. Однако, в странах СНГ прижился лучше рецепт именно с капустой.
Приготовим вместе ленивые голубцы с капустой и фаршем.
Ингредиенты для ленивых голубцов:
- Рис — 80 г;
- Капуста — 300 г;
- Фарш — 500 г;
- Лук — 2 шт.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Чёрный перец — ½ ч.л.;
- Хмели — сунели — ½ ч.л.;
- Растительное масло — 40 мл;
- Морковь — 1 шт.;
- Сметана — 100 г;
- Томатная паста — ½ ч.л.
Приготовление ленивых голубцов:
Отвариваем до готовности рис. Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими кубиками лук. Капусту оставляем в кипятке на 15 минут.
Смешиваем фарш с луком, отварным рисом и капустой, отжатой от лишней жидкости. Высыпаем в фарш соль, паприку, черный перец и хмели-сунели, разбиваем яйцо.
Пропускаем через пресс зубчик чеснока в фарш, тщательно перемешиваем все компоненты.
Смазываем форму для запекания растительным маслом, формуем голубцы и кладем на дно.
Запекаем голубцы при 180 градусах 40 минут. В это время нарезаем четверть кольцами лук и натираем на крупной терке морковь.
Обжариваем в сковороде на растительном масле лук и морковь, солим и перчим по вкусу. Добавляем к овощам сметану и томатную пасту, заливаем водой и доводим слегка до кипения.
Поливаем подливой голубцы и запекаем еще раз при 180 градусах 15 минут.
В результате мы имеем сочные голубцы.
Этот рецепт отлично подходит людям, которые не хотят долго заворачивать фарш в капустные листы.