Просто фарш и капуста. Вкусные и нежные ленивые голубцы на ужин: делюсь рецептом

Во многих странах есть аналоги рецепта голубцов. Дело в том, что традиция заворачивать мясо в капустные листы довольно старая. Чаще всего тенденция данного рецепта прослеживается в Европе, на Кавказе и на Востоке.

Впервые начали так готовить мясо в Османской Империи. Оттуда рецепт перекочевал к европейцам, которые охотно переняли опыт готовки голубцов. Помимо капустных листов, люди заворачивали мясо в вишневые. Однако, в странах СНГ прижился лучше рецепт именно с капустой.

Приготовим вместе ленивые голубцы с капустой и фаршем.

Ингредиенты для ленивых голубцов:

Рис — 80 г;

Капуста — 300 г;

Фарш — 500 г;

Лук — 2 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Чёрный перец — ½ ч.л.;

Хмели — сунели — ½ ч.л.;

Растительное масло — 40 мл;

Морковь — 1 шт.;

Сметана — 100 г;

Томатная паста — ½ ч.л.

Приготовление ленивых голубцов:

Отвариваем до готовности рис. Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими кубиками лук. Капусту оставляем в кипятке на 15 минут.

Смешиваем фарш с луком, отварным рисом и капустой, отжатой от лишней жидкости. Высыпаем в фарш соль, паприку, черный перец и хмели-сунели, разбиваем яйцо.

Пропускаем через пресс зубчик чеснока в фарш, тщательно перемешиваем все компоненты.

Смазываем форму для запекания растительным маслом, формуем голубцы и кладем на дно.

Запекаем голубцы при 180 градусах 40 минут. В это время нарезаем четверть кольцами лук и натираем на крупной терке морковь.

Обжариваем в сковороде на растительном масле лук и морковь, солим и перчим по вкусу. Добавляем к овощам сметану и томатную пасту, заливаем водой и доводим слегка до кипения.

Поливаем подливой голубцы и запекаем еще раз при 180 градусах 15 минут.

В результате мы имеем сочные голубцы.

Этот рецепт отлично подходит людям, которые не хотят долго заворачивать фарш в капустные листы.