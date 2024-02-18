Стяжні ремені з гаками: надійне кріплення вашого вантажу

Стяжні ремені з гаками є незамінними помічниками для надійного та безпечного кріплення вантажу під час транспортування. Вони мають широке застосування в різних галузях, від автомобільного та морського транспорту до побутових потреб.

Застосування стяжних ременів з гаками

Стяжні ремені з гаками https://liftec-group.com.ua/remeni-styazhni/remeni-z-hakamy ідеально підходять для фіксації великих та важких вантажів, таких як будівельні матеріали, транспортні засоби тощо. Вони також застосовуються для забезпечення безпеки під час транспортування вантажів на автомобілях, вагонах, суднах та інших транспортних засобах.

Переваги використання стяжних ременів з гаками

Надійність: Стяжні ремені з гаками забезпечують надійне кріплення вантажу, що дозволяє уникнути його пошкодження під час транспортування. Легкість використання: Завдяки простому механізму фіксації, стяжні ремені з гаками легко закріплюються та знімаються. Універсальність: Вони підходять для різних типів вантажів та транспортних засобів, що робить їх універсальними у використанні. Безпека: Стяжні ремені з гаками дозволяють забезпечити безпеку під час транспортування вантажів, зменшуючи ризик випадкового розгойдування або випадіння вантажу. Ефективність: Вони дозволяють заощадити час та зусилля при кріпленні вантажу, що робить процес транспортування більш ефективним.

Одним з таких надійних ременів є стяжний ремінь типу СР з гаками, який має наступні характеристики:

Тип та вантажопідйомність: Стяжні ремені типу СР з гаками мають вантажопідйомність 3 тонни, що робить їх ідеальними для великих вантажів.

Ширина стрічки: Ці ремені доступні в двох варіантах ширини стрічки: 38 мм та 50 мм, що дозволяє вибрати оптимальний розмір для конкретного вантажу.

Критичне робоче навантаження: Ремені мають критичне робоче навантаження для розтяжки 1500 daN / 1.5 т та для обхвату 3000 daN / 3 т, що гарантує їхню надійність під час транспортування вантажу.

Призначення: Важливо враховувати, що ці ремені призначені для кріплення вантажу під час транспортування і не повинні використовуватися для підйому вантажу.

Коефіцієнт запасу міцності: З ременями з гаками, коефіцієнт запасу міцності становить 2:1, що забезпечує додаткову надійність використання.

Стандарт та гарантія: Ремені відповідають стандарту ДСТУ EN 12195-2, що свідчить про їх високу якість та безпеку. Виробник, ТОВ Ліфтек Груп, надає гарантію терміном 3 місяці.

Температурна стійкість: Ремені можуть експлуатуватися в середовищі з температурою від -40 до +100 градусів Цельсія, що робить їх універсальними для різних умов.