ГлавнаяРецептыТакая воздушная и ароматная: рецепт панеттоне в домашних условиях Такая воздушная и ароматная: рецепт панеттоне в домашних условиях На чтение: 2 минуты Панеттоне — традиционный итальянский праздничный хлеб. Этот сладкий хлеб имеет высокую, куполообразную форму и обычно приготовлен из дрожжевого теста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В панеттоне добавляют добавки в виде сухофруктов, таких как изюм, а также цукатов. Этот хлеб зародился в Милане, Италия, и быстро стал очень популярным по всей Европе и США. Интересно Это надо знать каждому: самые распространенные ошибки, почему не получается кулич Панеттоне в домашних условиях Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 250 грамм сухофруктов (замочить на ночь); – 1 апельсин или 2 небольших (сок + цедра); – 30 миллилитров рома. Опара: – 180 миллилитров теплого молока; – 7 граммов сухих дрожжей; – 1 чайная ложка сахара; – 100 грамм сильной муки (содержание белка выше 10 граммов); первое тесто: – вся опара; – 30 грамм сахара; – 2 яйца; – 130 грамм сильной муки. Второе тесто: – первое тесто; – 180 грамм сахара; – 1 яйцо; – 3 желтка; – 2 чайные ложки ванильного сахара; – 300 грамм сильной муки; – 1/2 чайной ложки соли; – 130 грамм масла; – замоченные сухофрукты. Макаронаж: – 120 грамм сахарной пудры; – 60 грамм миндальной муки; – 2 белка; – 40 грамм кукурузного крахмала; – миндальные лепестки; – сахарная пудра. Приготовление: Замочите сухофрукты в смеси апельсинового сока и рома, добавьте цедру апельсина и оставьте на ночь. Опара: смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами и выдержите в духовке при температуре 37°С в течение 30 минут. К опаре добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовке при 37°С. К первому тесту добавьте все ингредиенты, за исключением масла и сухофруктов. Вымешивайте в течение 15 минут. Масло (холодное) нарежьте на кубики и добавляйте в тесто порциями, вымешивая после каждой порции. После добавления последней порции масла, вымешивайте еще 15 минут. В конце, добавьте сухофрукты. Поставьте тесто в теплое место на 2 – 3 часа (до удвоения объема), каждый час аккуратно извлекая его. Разделите тесто на равные части. Сформируйте шарики и разложите их по формам. Оставьте в теплом месте до полного поднятия. Макаронаж: все ингредиенты смешайте до получения однородной массы, переложите в кондитерский мешок и нанесите на куличи, как показано в видеоинструкции. Посыпьте изделия миндальными лепестками и сахарной пудрой. Выпекайте при температуре 175°С в течение 35 минут. Готовые куличи проколите снизу шпажками и подвесьте верхушками вниз до полного остывания. Это такое наслаждение: как испечь кулич с цукатами. Поделитесь с друзьями