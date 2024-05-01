Такая воздушная и ароматная: рецепт панеттоне в домашних условиях

Панеттоне — традиционный итальянский праздничный хлеб. Этот сладкий хлеб имеет высокую, куполообразную форму и обычно приготовлен из дрожжевого теста.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В панеттоне добавляют добавки в виде сухофруктов, таких как изюм, а также цукатов. Этот хлеб зародился в Милане, Италия, и быстро стал очень популярным по всей Европе и США.

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Панеттоне в домашних условиях

Время : 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм сухофруктов (замочить на ночь);

– 1 апельсин или 2 небольших (сок + цедра);

– 30 миллилитров рома.

Опара:

– 180 миллилитров теплого молока;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 100 грамм сильной муки (содержание белка выше 10 граммов);

первое тесто:

– вся опара;

– 30 грамм сахара;

– 2 яйца;

– 130 грамм сильной муки.

Второе тесто:

– первое тесто;

– 180 грамм сахара;

– 1 яйцо;

– 3 желтка;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 300 грамм сильной муки;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 130 грамм масла;

– замоченные сухофрукты.

Макаронаж:

– 120 грамм сахарной пудры;

– 60 грамм миндальной муки;

– 2 белка;

– 40 грамм кукурузного крахмала;

– миндальные лепестки;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Замочите сухофрукты в смеси апельсинового сока и рома, добавьте цедру апельсина и оставьте на ночь. Опара: смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами и выдержите в духовке при температуре 37°С в течение 30 минут. К опаре добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовке при 37°С. К первому тесту добавьте все ингредиенты, за исключением масла и сухофруктов. Вымешивайте в течение 15 минут. Масло (холодное) нарежьте на кубики и добавляйте в тесто порциями, вымешивая после каждой порции. После добавления последней порции масла, вымешивайте еще 15 минут. В конце, добавьте сухофрукты. Поставьте тесто в теплое место на 2 – 3 часа (до удвоения объема), каждый час аккуратно извлекая его. Разделите тесто на равные части. Сформируйте шарики и разложите их по формам. Оставьте в теплом месте до полного поднятия. Макаронаж: все ингредиенты смешайте до получения однородной массы, переложите в кондитерский мешок и нанесите на куличи, как показано в видеоинструкции. Посыпьте изделия миндальными лепестками и сахарной пудрой. Выпекайте при температуре 175°С в течение 35 минут. Готовые куличи проколите снизу шпажками и подвесьте верхушками вниз до полного остывания.

Это такое наслаждение: как испечь кулич с цукатами.