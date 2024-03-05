Просто и вкусно: как приготовить сочные рыбные котлеты за 30 минут

Такой особый вкус / Фото Kwestia smaku
Ингредиенты:
– 1 килограмм филе любой рыбы;
– 1 яйцо;
– 2 большие черствые булочки;
– 1 луковица;
– соль, перец по вкусу;
– масло для жарки;
– панировочные сухари. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Филе рыбы (если используете замороженное, то предварительно разморозьте) перемелите на мясорубке.
- К рыбной массе добавьте яйцо.
- Булочки замочите в воде или молоке.
- Тщательно отожмите и добавьте к рыбной массе.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и также добавьте к рыбной массе.
- Тщательно все перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.
- Из полученной массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Добавьте котлеты и обжарьте до румяности с двух сторон. Подавайте с картофелем или любым салатом.
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