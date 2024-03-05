Просто и вкусно: как приготовить сочные рыбные котлеты за 30 минут

Приготовление домашних блюд всегда вызывает особые чувства уюта в кругу родных людей. Рыбные котлеты – блюдо, которое точно всем понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыбные котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое быстро готовится и всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Простота их приготовления делает рецепт идеальным вариантом для будней, когда времени на готовку очень мало. К теме 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца Рецепт рыбных котлет Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Такой особый вкус / Фото Kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 килограмм филе любой рыбы;

– 1 яйцо;

– 2 большие черствые булочки;

– 1 луковица;

– соль, перец по вкусу;

– масло для жарки;

– панировочные сухари. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготовление:

Филе рыбы (если используете замороженное, то предварительно разморозьте) перемелите на мясорубке. К рыбной массе добавьте яйцо. Булочки замочите в воде или молоке. Тщательно отожмите и добавьте к рыбной массе. Лук нарежьте мелкими кубиками и также добавьте к рыбной массе. Тщательно все перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Из полученной массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. На сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте котлеты и обжарьте до румяности с двух сторон. Подавайте с картофелем или любым салатом.

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