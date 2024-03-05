Описание приготовления:

Румяная баранина с красочным овощным гарниром — лучший вариант праздничного обеда или ужина, ведь такое блюдо и вкусное, и не слишком калорийное. Готовится оно легко, главное — заранее замариновать мясо в течение нескольких часов. Подавайте баранину с соусами, заправками.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Баранина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Баранина 2 Килограмма (бедро)

Фасоль спаржевая зеленая 500 Грамм

Кукуруза 150 Грамм

Перец болгарский 100 Грамм

Брюссельская капуста 80 Грамм

Сок лимона 4 Ст. ложки

Горчица в зернах 3 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка

Перец молотый 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 50 Миллилитров

Морковь 150 Грамм

Лук 150 Грамм

Брокколи 100 Грамм

Цветная капуста 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

76 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баранья нога в духовке с овощами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину приобретите молодую, а овощи — по своему вкусу. Можно использовать замороженную овощную смесь.

Баранью ногу промойте в воде и срежьте пленки, жилы, удалите крупные кости. Смешайте лимонный сок с солью, перцем и горчицей. Натрите маринадом баранью ногу и оставьте при комнатной температуре минимум на 1 час, а лучше — на 3-4 часа. Время от времени поливайте ее маринадом.

Смажьте форму половиной растительного масла и выложите в нее маринованную баранину. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку при 180 градусах на 1,5 часа.

Если используете замороженные смеси, то слегка разморозьте их и сбрызните растительным маслом, посолите и перемешайте. Выложите в форму. Раскройте баранину и переместите ногу на овощи. Запеките все вместе в духовке еще 30 минут, полив баранину оставшимся маринадом.

Выложите овощи на блюдо, а румяную баранью ногу — на них. Подайте к столу горячей, так как баранину едят только в горячем виде. Приятного вам аппетита!