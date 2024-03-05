Описание приготовления:
Румяная баранина с красочным овощным гарниром — лучший вариант праздничного обеда или ужина, ведь такое блюдо и вкусное, и не слишком калорийное. Готовится оно легко, главное — заранее замариновать мясо в течение нескольких часов. Подавайте баранину с соусами, заправками.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Баранина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Баранина 2 Килограмма (бедро)
- Фасоль спаржевая зеленая 500 Грамм
- Кукуруза 150 Грамм
- Перец болгарский 100 Грамм
- Брюссельская капуста 80 Грамм
- Сок лимона 4 Ст. ложки
- Горчица в зернах 3 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец молотый 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Морковь 150 Грамм
- Лук 150 Грамм
- Брокколи 100 Грамм
- Цветная капуста 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
76 ккал
Калорийность
0 г
Белки
5 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Баранья нога в духовке с овощами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину приобретите молодую, а овощи — по своему вкусу. Можно использовать замороженную овощную смесь.
Баранью ногу промойте в воде и срежьте пленки, жилы, удалите крупные кости. Смешайте лимонный сок с солью, перцем и горчицей. Натрите маринадом баранью ногу и оставьте при комнатной температуре минимум на 1 час, а лучше — на 3-4 часа. Время от времени поливайте ее маринадом.
Смажьте форму половиной растительного масла и выложите в нее маринованную баранину. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку при 180 градусах на 1,5 часа.
Если используете замороженные смеси, то слегка разморозьте их и сбрызните растительным маслом, посолите и перемешайте. Выложите в форму. Раскройте баранину и переместите ногу на овощи. Запеките все вместе в духовке еще 30 минут, полив баранину оставшимся маринадом.
Выложите овощи на блюдо, а румяную баранью ногу — на них. Подайте к столу горячей, так как баранину едят только в горячем виде. Приятного вам аппетита!