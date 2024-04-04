Просто пожарьте свеклу и солёный огурец. Закусочный салат из свеклы: так вкусно, что хочется готовить его каждый день

Свекольный салат — это полезный салат, который может быть как однокомпонентным, так и с добавлением других овощей, орехов, сыра, а также различных заправок.

Самым важным ингредиентом салата является свекла. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины группы В, С, РР, Е, а также калий, кальций, магний, железо, цинк, йод, фосфор и фолиевая кислота.

Салат из свёклы может оказывать благоприятное воздействие на организм человека: улучшать работу желудочно-кишечного тракта, стимулировать кроветворение, способствовать укреплению иммунитета.

Расскажем, как приготовить закусочный салат из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 1 шт.;

Огурец солёный — 1 шт.;

Лук — 1/2 шт.;

Рассол от соленых огурцов — 50 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Кунжут;

Петрушка — пучок.

Приготовление свекольного салата:

Очищенную свеклу натираем на терке по-корейски. Нарезаем перьями лук, а также измельчаем тонкой полоской соленые огурцы. В сковороде на растительном масле обжариваем сперва лук 2-3 минуты, а затем добавляем к нему свеклу.

Добавляем огурцы в смесь, вливаем туда же рассол, перемешиваем.

Под крышкой тушим салат 10 минут. Далее высыпаем в салат соль, пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем.

Посыпаем салат кунжутом и нашинкованной петрушкой или укропом.

Получается полезный и вкусный свекольный салат.