Просто пожарьте свеклу и солёный огурец. Закусочный салат из свеклы: так вкусно, что хочется готовить его каждый день

Свекольный салат — это полезный салат, который может быть как однокомпонентным, так и с добавлением других овощей, орехов, сыра, а также различных заправок.
Самым важным ингредиентом салата является свекла. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины группы В, С, РР, Е, а также калий, кальций, магний, железо, цинк, йод, фосфор и фолиевая кислота.
Салат из свёклы может оказывать благоприятное воздействие на организм человека: улучшать работу желудочно-кишечного тракта, стимулировать кроветворение, способствовать укреплению иммунитета.
Расскажем, как приготовить закусочный салат из свеклы.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 1 шт.;
- Огурец солёный — 1 шт.;
- Лук — 1/2 шт.;
- Рассол от соленых огурцов — 50 мл;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — ½ ч.л.;
- Кунжут;
- Петрушка — пучок.
Приготовление свекольного салата:
Очищенную свеклу натираем на терке по-корейски. Нарезаем перьями лук, а также измельчаем тонкой полоской соленые огурцы. В сковороде на растительном масле обжариваем сперва лук 2-3 минуты, а затем добавляем к нему свеклу.
Добавляем огурцы в смесь, вливаем туда же рассол, перемешиваем.
Под крышкой тушим салат 10 минут. Далее высыпаем в салат соль, пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем.
Посыпаем салат кунжутом и нашинкованной петрушкой или укропом.
Получается полезный и вкусный свекольный салат.