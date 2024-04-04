Рецепт: Наггетсы из молок лососевых — жаренные в муке

Ингредиенты:

молоки лососевые — 0,5 кг;

мука пшеничная — по вкусу;

соль — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу;

масло растительное — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Предлагаю простой и быстрый рецепт приготовления лососевых молок.

Жареные молоки можно отнести к деликатесу. Это блюдо на любителя, не все любят печень рыбы, ну а тем более молоки. Тем не менее рекомендую раз попробовать, а вдруг да понравится. Прекрасное рыбное блюдо. Думаю те, кто любит рыбу, полюбит и молоки.

И так, вымыла молоки. Посолила, поперчила.

Насыпала муку в тарелку. Обваляла молоки в муке.

На разогретую сковороду с растительным маслом выложила по одному наггетсу.

Так как при обжарке наггетсы деформируются, кладу их по-немногу и на большом расстоянии друг от друга.

Жарить не долго, в течение некоторого времени. Примерно 7-10 минут. обжарила с двух сторон.

Готовые наггетсы выложила на тарелку.

Такие наггетсы можно подавать как с гарниром, так и без, как самостоятельное блюдо. Уходят как семечки. Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.