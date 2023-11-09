Этот рецепт печатали в журналах СССР. Ароматный пирог с творожной начинкой: научила всех подруг готовить такие вкусняшки

Творожные пироги не просто вкусные, они полезны для здоровья. Рассмотрим хотя бы начинку для этой выпечки. Творог — один из самых важных продуктов для организма. Благодаря творогу можно наладить обмен веществ, улучшить пищеварение и восстановить нервную систему.

Детям часто советуют есть творог при ломких костях. Однако, не всем нравится употреблять творог в обычном состоянии. Дело в том, что этот кисломолочный продукт действительно кислый.

По этой причине стоит делать из творога различные полезные десерты. Как, например, творожный пирог.

Ингредиенты для творожного пирога:

яйца — 2 шт.;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 180 г;

сметана — 4 ст. л.;

мука — 480 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

творог — 540 г;

яйца — 2 шт.;

сахарная пудра — 10 г;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — ст. л.

Приготовление творожного пирога:

В миску разбиваем пару яиц, добавляем сахарный песок, ванильный сахар, мягкое сливочное масло и сметану. Взбиваем миксером компоненты до белой однородной массы.

Высыпаем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто руками. Полученный эластичный ком теста накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Для начинки смешиваем творог с яйцами, сахарной пудрой, сахаром и кукурузным крахмалом. Взбиваем погружным блендером ингредиенты до однородности.

Делим тесто на 2 части — одну побольше, вторую поменьше. Выкладываем в форму для выпекания больший кусок теста, формируем дно и небольшие бортики.

В форму из теста выкладываем творожную начинку ровным слоем.

Второй слой раскатываем в тонкий пласт и делим на небольшие пластины. Из данных пластин формируем узор сеточкой на поверхности творожного теста.

Смазываем узор из теста желтком.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

В результате получается отменный пирог с творожной начинкой. Это ароматный и мягкий пирог, который подходит для чаепития.