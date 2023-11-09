Этот рецепт печатали в журналах СССР. Ароматный пирог с творожной начинкой: научила всех подруг готовить такие вкусняшки

Творожные пироги не просто вкусные, они полезны для здоровья. Рассмотрим хотя бы начинку для этой выпечки. Творог — один из самых важных продуктов для организма. Благодаря творогу можно наладить обмен веществ, улучшить пищеварение и восстановить нервную систему.
Детям часто советуют есть творог при ломких костях. Однако, не всем нравится употреблять творог в обычном состоянии. Дело в том, что этот кисломолочный продукт действительно кислый.
По этой причине стоит делать из творога различные полезные десерты. Как, например, творожный пирог.
Ингредиенты для творожного пирога:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 180 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 180 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- мука — 480 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 540 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахарная пудра — 10 г;
- сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — ст. л.
Приготовление творожного пирога:
В миску разбиваем пару яиц, добавляем сахарный песок, ванильный сахар, мягкое сливочное масло и сметану. Взбиваем миксером компоненты до белой однородной массы.
Высыпаем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто руками. Полученный эластичный ком теста накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Для начинки смешиваем творог с яйцами, сахарной пудрой, сахаром и кукурузным крахмалом. Взбиваем погружным блендером ингредиенты до однородности.
Делим тесто на 2 части — одну побольше, вторую поменьше. Выкладываем в форму для выпекания больший кусок теста, формируем дно и небольшие бортики.
В форму из теста выкладываем творожную начинку ровным слоем.
Второй слой раскатываем в тонкий пласт и делим на небольшие пластины. Из данных пластин формируем узор сеточкой на поверхности творожного теста.
Смазываем узор из теста желтком.
Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.
В результате получается отменный пирог с творожной начинкой. Это ароматный и мягкий пирог, который подходит для чаепития.