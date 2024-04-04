Просто смешайте овсянку и яблоки: рецепт вкусной шарлотки

Это интересный рецепт выпечки с яблоками и овсяных хлопьев. У вас получится шарлотка с очень интересным вкусом.

Шарлотка с яблоками готовится очень просто. Но даже этот известный рецепт можно немножко обновить. Шарлотка готовится с овсяными хлопьями. У пирога будет оригинальный вкус, но он получится очень вкусным. Рецептом поделились на сайте Filizhanka.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

хлопья овсяные — 100 г;

мука — 75 г;

сахар — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

корица или ванилин;

одно яйцо;

масло подсолнечное — 70 мл;

два яблока;

горсть грецких или других орехов;

сок лимонный — 2 ст. л;

шоколад, сливки жирные или жирная сметана.

Хлопья смешиваем с мукой или измельченными в крошку миндалем или арахисом. И хорошо перемешиваем.

Всыпаем разрыхлитель, корицу или ванилин, перемешиваем снова. Масло соединяем с яйцом, взбиваем венчиком. Выливаем масляную смесь с яйцом в хлопья и вымешиваем тесто.

Добавляем сахар и перемешиваем снова. Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем маслом. Яблоки чистим от кожуры, режем кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.

Смешиваем яблоки с измельченными орехами и рассыпчатым тестом с хлопьями. Выкладываем в форму и утрамбовываем.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.

Шоколад ломаем кусочками и смешиваем со сливками или сметаной, топим удобным для вас способом. Лучше всего это делать в микроволновке. Смешиваем шоколад с мягким сливочным кремом или взбитой жирной сметаной с пудрой. Поливаем таким кремом остывший пирог и подаем к столу.

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