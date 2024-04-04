Самое вкусное творожное печенье. Простой рецепт без миксера: идеально к чаю

Печенье — это одно из самых любимых лакомств во всём мире. С этим десертом связано много удивительных событий.

Печенье было известно ещё в Древнем Египте. Его готовили из смеси меда, масла и муки.

В Средние века печенье стало популярным в Европе. В рецептах средневекового десерта часто можно найти помимо сахара и меда специи. Они придавали особый вкус печенью.

В странах СНГ печенье появилось в XVIII веке. Его привезли из Голландии и называли «кофием».

Сейчас есть много разных видов печенья. Испечем домашнее простое печенье к чаю.

Ингредиенты для печенья:

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

творог — 200 г;

изюм — 100 г.

Приготовление печенья:

В миске соединяем муку с разрыхлителем, 80 граммами сахара и солью. Добавляем в сыпучие продукты холодное сливочное масло и перетираем руками до состояния крошки.

Делаем углубление в тесте, вливаем туда большую часть взбитого яйца. Добавляем в тесто творог и тщательно перемешиваем, замешиваем мягкое и липкое тесто.

Высыпаем в тесто изюм и смешиваем. Посыпаем стол мукой, скалкой раскатываем его в пласт толщиной не более см. Смазываем пласт остатками яйца, посыпаем сахаром.

Делим пласт на маленькие квадратики.

Кладем тесто на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 190 градусах 15-20 минут.

Можно вместо изюма использовать другие начинки, например, орехи или шоколад. Получается простое вкусное печенье к чаю.