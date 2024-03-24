Рецепт: Салат «Фасоль с копченой колбасой» — Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Ингредиенты:

майонез — 50 г;

фасоль красная консервированная в собственном соку — 1 банка;

морковь вареная (средних размеров) — 1 шт.;

лук красный — половина головки;

кукуруза консервированная — половина банки;

ветчина варено-копченая — 400 г;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Один из моих любимых салатиков, почти всегда готовлю его на новогодний стол, да и вообще на любые зимние праздники, которых в нашей семье много:)

И с новогоднего стола он исчезает самым первым, даже быстрее, чем оливье:)

Почему к новогоднему столу? Да потому что все равно морковь для Оливье варить надо, варю сразу побольше моркови и использую для различных салатов.

Варёную морковь нарезаем кубиками среднего размера.

Добавляем 400 граммов варено-копченой ветчины, также нарезанной кубиками.

Добавляем красный салатный лук. Достаточно половинки одной крупной луковицы.

Открываем банку красной фасоли в собственном соку, сливаем жидкость. Здесь лучше не экономить и взять качественную дорогую фасоль, чтобы она была крупной и целой.

По желанию можно добавить полбаночки консервированной кукурузы. Она здесь необязательна. Если есть, добавляю, а нет — так ничего страшного.

Заправляем салат майонезом. Соль добавлять по вкусу. Можно и не солить, здесь и ветчина, и майонез.

Перемешиваем тщательно все ингредиенты с майонезом, перекладываем в салатник и подаём к праздничному столу.

Время приготовления: 20 мин.