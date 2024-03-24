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Рецепт: Салат «Фасоль с копченой колбасой» — Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

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Рецепт: Салат «Фасоль с копченой колбасой» — Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Ингредиенты:
майонез — 50 г;
фасоль красная консервированная в собственном соку — 1 банка;
морковь вареная (средних размеров) — 1 шт.;
лук красный — половина головки;
кукуруза консервированная — половина банки;
ветчина варено-копченая — 400 г;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Один из моих любимых салатиков, почти всегда готовлю его на новогодний стол, да и вообще на любые зимние праздники, которых в нашей семье много:)
И с новогоднего стола он исчезает самым первым, даже быстрее, чем оливье:)

Почему к новогоднему столу? Да потому что все равно морковь для Оливье варить надо, варю сразу побольше моркови и использую для различных салатов.
Варёную морковь нарезаем кубиками среднего размера.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Добавляем 400 граммов варено-копченой ветчины, также нарезанной кубиками.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Добавляем красный салатный лук. Достаточно половинки одной крупной луковицы.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Открываем банку красной фасоли в собственном соку, сливаем жидкость. Здесь лучше не экономить и взять качественную дорогую фасоль, чтобы она была крупной и целой.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

По желанию можно добавить полбаночки консервированной кукурузы. Она здесь необязательна. Если есть, добавляю, а нет — так ничего страшного.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Заправляем салат майонезом. Соль добавлять по вкусу. Можно и не солить, здесь и ветчина, и майонез.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Перемешиваем тщательно все ингредиенты с майонезом, перекладываем в салатник и подаём к праздничному столу.

Рецепт: Салат "Фасоль с копченой колбасой" - Этот праздничный салат в Новый год съедают быстрее, чем знаменитый оливье!

Время приготовления: 20 мин.

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