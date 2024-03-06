Просто возьмите сырок «Дружба» и 3 яйца. Вкусный слоёный рулет с начинкой за 30 минут

Слоеное тесто — это неоднозначный продукт для многих кулинаров. Кто-то считает, что тесто каждый повар должен готовить самостоятельно. Кто-то наоборот за то, чтобы покупать слоеное тесто. Это удобно, так как не тратится время для приготовления слоеного теста. К тому же не у всех и не всегда слоеное тесто получается правильно.

Конечно, при правильном рецепте и сноровке в данном деле, домашнее слоеное тесто выигрывает у покупного. Но, готовить его лучше для больших пирогов и булочек. Для мелких рецептов перекусов можно использовать магазинное тесто. Приготовим слоеный рулет с сыром.

Ингредиенты для слоеного рулета с сыром:

Сырок дружба — 80 г;

Твёрдый сыр — 200 г;

Яйца варёные — 3 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Майонез — 4 ст.л.;

Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г.

Приготовление слоеного рулета с сыром:

Для начинки натираем на крупной терке сыр твердый и сырок, туда же измельчаем вареные яйца.

На мелкой терке натираем в начинку чеснок, кладем майонез и тщательно перемешиваем.

Пласты теста раскатываем скалкой в более тонкие лепешки. Смазываем начинкой каждый тонкий пласт слоеного теста.

Сворачиваем пласт теста в рулет, запечатываем все края. Делаем по поверхности рулета поперек надрезы, смазываем сливочным маслом.

Кладем рулеты на противень с пергаментом, выпекаем при 220 градусах 30 минут.

В результате мы получаем сырные рулеты.

Они подходят в качестве хлеба к супам или просто на перекус.