Просто возьмите сырок «Дружба» и 3 яйца. Вкусный слоёный рулет с начинкой за 30 минут

Слоеное тесто — это неоднозначный продукт для многих кулинаров. Кто-то считает, что тесто каждый повар должен готовить самостоятельно. Кто-то наоборот за то, чтобы покупать слоеное тесто. Это удобно, так как не тратится время для приготовления слоеного теста. К тому же не у всех и не всегда слоеное тесто получается правильно.
Конечно, при правильном рецепте и сноровке в данном деле, домашнее слоеное тесто выигрывает у покупного. Но, готовить его лучше для больших пирогов и булочек. Для мелких рецептов перекусов можно использовать магазинное тесто. Приготовим слоеный рулет с сыром.
Ингредиенты для слоеного рулета с сыром:
- Сырок дружба — 80 г;
- Твёрдый сыр — 200 г;
- Яйца варёные — 3 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Майонез — 4 ст.л.;
- Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г.
Приготовление слоеного рулета с сыром:
Для начинки натираем на крупной терке сыр твердый и сырок, туда же измельчаем вареные яйца.
На мелкой терке натираем в начинку чеснок, кладем майонез и тщательно перемешиваем.
Пласты теста раскатываем скалкой в более тонкие лепешки. Смазываем начинкой каждый тонкий пласт слоеного теста.
Сворачиваем пласт теста в рулет, запечатываем все края. Делаем по поверхности рулета поперек надрезы, смазываем сливочным маслом.
Кладем рулеты на противень с пергаментом, выпекаем при 220 градусах 30 минут.
В результате мы получаем сырные рулеты.
Они подходят в качестве хлеба к супам или просто на перекус.