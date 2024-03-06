Рецепт: Хе из печени — азиатский рецепт

Ингредиенты:

печень — 500 гр;

морковь — 3 шт;

лук репчатый — 2 шт;

перец чили — 1 шт;

перец болгарский — 1 шт;

чеснок — головка

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печени (любой). Это вариант корейского (азиатского) блюда адаптированного под наше.

Берем печень, вымачиваем, привариваем небольшими кусочками минут 10-15.

Также понадобятся — лук, чеснок, сладкий перец, по желанию и возможности острый перец чили.

Также морковь и чеснок (головка).

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

На корейской терке натираем морковь.

Лук добавляем к моркови.

Нарезаем перец.

Добавляем к овощам.

Также нарезаем печень полосками и отправляем к овощам.

В центр отправляем приправы — черный перец, душистый перец, кориандр, красный острый перец, паприку.

Туда же натираем чеснок.

Раскаленным маслом заливаем специи и чеснок.

Добавляем 2 ложки уксусной эссенции и 4 ст. ложки соевого соуса.

Все перемешиваем и даем настояться салату минимум 5-6 часов.

Подаем посыпав кунжутом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.