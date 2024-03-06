Рецепт: Хе из печени — азиатский рецепт

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
морковь — 3 шт;
лук репчатый — 2 шт;
перец чили — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
чеснок — головка
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печени (любой). Это вариант корейского (азиатского) блюда адаптированного под наше.
Берем печень, вымачиваем, привариваем небольшими кусочками минут 10-15.
Также понадобятся — лук, чеснок, сладкий перец, по желанию и возможности острый перец чили.
Также морковь и чеснок (головка).
Лук нарезаем тонкими полукольцами.
На корейской терке натираем морковь.
Лук добавляем к моркови.
Нарезаем перец.
Добавляем к овощам.
Также нарезаем печень полосками и отправляем к овощам.
В центр отправляем приправы — черный перец, душистый перец, кориандр, красный острый перец, паприку.
Туда же натираем чеснок.
Раскаленным маслом заливаем специи и чеснок.
Добавляем 2 ложки уксусной эссенции и 4 ст. ложки соевого соуса.
Все перемешиваем и даем настояться салату минимум 5-6 часов.
Подаем посыпав кунжутом.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.