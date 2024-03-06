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Рецепт: Хе из печени — азиатский рецепт

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Рецепт: Хе из печени — азиатский рецепт

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
морковь — 3 шт;
лук репчатый — 2 шт;
перец чили — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
чеснок — головка
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печени (любой). Это вариант корейского (азиатского) блюда адаптированного под наше.

Берем печень, вымачиваем, привариваем небольшими кусочками минут 10-15.

Также понадобятся — лук, чеснок, сладкий перец, по желанию и возможности острый перец чили.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Также морковь и чеснок (головка).

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

На корейской терке натираем морковь.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Лук добавляем к моркови.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Нарезаем перец.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Добавляем к овощам.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Также нарезаем печень полосками и отправляем к овощам.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

В центр отправляем приправы — черный перец, душистый перец, кориандр, красный острый перец, паприку.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Туда же натираем чеснок.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Раскаленным маслом заливаем специи и чеснок.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Добавляем 2 ложки уксусной эссенции и 4 ст. ложки соевого соуса.

Все перемешиваем и даем настояться салату минимум 5-6 часов.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Подаем посыпав кунжутом.

Рецепт: Хе из печени - азиатский рецепт

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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