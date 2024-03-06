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Салат с крабовыми палочками и томатами

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Салат с крабовыми палочками и томатами

Как вы обычно измельчаете крабовые палочки перед добавлением в закуску: нарезаете кубиком или соломкой? Однако я уверена: вряд ли вам приходилось ранее раскатывать их с помощью скалки. А это, кстати, очень оригинальный и удобный способ. Приготовьте интересный салат с крабовыми палочками и томатами, орудуя скалкой. Вам понравится!

Благодаря раскатке крабовых палочек вы сможете легко разобрать их на тонкие полосочки (волокна). Затем уже к ним можно будет добавлять сыр сулугуни и овощи, нарезанные соломкой. Выйдет супернеобычно и сказочно вкусно.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и томатами

Чтобы закуска не потеряла свой аппетитный вид, правильно подготовьте помидоры. Не добавляйте в салат их мякоть. Ведь из-за большого количества сока закуска поплывет и перестанет быть такой же эффектной. Нарезайте лишь плотную часть томата, предварительно удалив мякоть.

Ингредиенты

Крабовые палочки200 г Болгарский перец1 шт. Помидор2 шт. Сыр сулугуни100 г Чеснок2 зуб. Майонез2,5 ст. л.

Приготовление

    Удаляем пленку с крабовых палочек. Выкладываем их на разделочную доску, сохраняя расстояние между ними. Проходимся по крабовым палочкам скалкой. Раскатываем их, делая тоньше.

    Салат с крабовыми палочками и томатами

    Разбираем крабовые палочки на длинные тонкие полосочки, что очень легко сделать после манипуляции со скалкой. Выкладываем их в глубокую емкость.Тщательно промываем болгарский перец под проточной водой. Обсушиваем его и удаляем семена. Нарезаем овощ тоненькой соломкой.

    Салат с крабовыми палочками и томатами

    Хорошенько моем помидоры. Разрезаем их пополам. Удаляем сочную мякоть. Нарезаем плотную часть томата соломкой (так же, как и сладкий перец). Натираем на терке с крупными отверстиями сыр сулугуни. Добавляем его, болгарский перец и помидоры в миску с крабовыми палочками.

    Салат с крабовыми палочками и томатами

    Пропускаем через пресс очищенный чеснок. Добавляем его и майонез к соединенным в большой емкости ингредиентам. Хорошенько всё перемешиваем.

Выложите салат с крабовыми палочками и овощами в красивую тарелку для подачи. Готово! Такое бюджетное, но в то же время эффектное блюдо отлично впишется в любое праздничное меню. Готовится салат очень быстро, зато комплименты от гостей, попробовавших эту закуску, вы будете получать еще очень и очень долго.

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