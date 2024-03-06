Как вы обычно измельчаете крабовые палочки перед добавлением в закуску: нарезаете кубиком или соломкой? Однако я уверена: вряд ли вам приходилось ранее раскатывать их с помощью скалки. А это, кстати, очень оригинальный и удобный способ. Приготовьте интересный салат с крабовыми палочками и томатами, орудуя скалкой. Вам понравится!

Благодаря раскатке крабовых палочек вы сможете легко разобрать их на тонкие полосочки (волокна). Затем уже к ним можно будет добавлять сыр сулугуни и овощи, нарезанные соломкой. Выйдет супернеобычно и сказочно вкусно.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и томатами

Чтобы закуска не потеряла свой аппетитный вид, правильно подготовьте помидоры. Не добавляйте в салат их мякоть. Ведь из-за большого количества сока закуска поплывет и перестанет быть такой же эффектной. Нарезайте лишь плотную часть томата, предварительно удалив мякоть.

Ингредиенты

Крабовые палочки200 г Болгарский перец1 шт. Помидор2 шт. Сыр сулугуни100 г Чеснок2 зуб. Майонез2,5 ст. л.

Приготовление

Удаляем пленку с крабовых палочек. Выкладываем их на разделочную доску, сохраняя расстояние между ними. Проходимся по крабовым палочкам скалкой. Раскатываем их, делая тоньше. Разбираем крабовые палочки на длинные тонкие полосочки, что очень легко сделать после манипуляции со скалкой. Выкладываем их в глубокую емкость.Тщательно промываем болгарский перец под проточной водой. Обсушиваем его и удаляем семена. Нарезаем овощ тоненькой соломкой. Хорошенько моем помидоры. Разрезаем их пополам. Удаляем сочную мякоть. Нарезаем плотную часть томата соломкой (так же, как и сладкий перец). Натираем на терке с крупными отверстиями сыр сулугуни. Добавляем его, болгарский перец и помидоры в миску с крабовыми палочками. Пропускаем через пресс очищенный чеснок. Добавляем его и майонез к соединенным в большой емкости ингредиентам. Хорошенько всё перемешиваем.

Выложите салат с крабовыми палочками и овощами в красивую тарелку для подачи. Готово! Такое бюджетное, но в то же время эффектное блюдо отлично впишется в любое праздничное меню. Готовится салат очень быстро, зато комплименты от гостей, попробовавших эту закуску, вы будете получать еще очень и очень долго.