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Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

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Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Для большинства детей из Советского Союза запеканка является не особо приятным и вкусным блюдом. Как правило, ее подавали в столовых в детских садах и школах. Не всегда повара хорошо готовили запеканки из творога или овощей, что сильно сказалось на вкусовых качествах блюда.

Поэтому до сих пор есть люди, которые не переносят запах и вкус запеканок. Однако, те дефицитные времена прошли. Сейчас есть возможность самостоятельно приготовить запеканку так, как хочется именно вам.

Есть много вкусных и сытных рецептов запеканки. Например, картофельная запеканка с фаршем.

Ингредиенты для картофельной запеканки с фаршем:

  • картофель — 1 кг ;
  • фарш — 400 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный перец — щепотка;
  • орегано — щепотка;
  • лавровый лист — шт.;
  • томатная мякоть — 400 г;
  • Моцарелла.

Приготовление картофельной запеканки с фаршем:

Очищаем и нарезаем картофель небольшими брусочками. В сковороде с растительным маслом обжариваем его 15 минут под крышкой на медленном огне.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Высыпаем к картошке соль, черный молотый перец и орегано, смешиваем. Выкладываем картофельные брусочки в специях на противень, равномерно распределяем.

Обжариваем в той же сковороде до полуготовности фарш. К мясу добавляем томатную мякоть и нарезанный крупными перьями лук.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Высыпаем к фаршу орегано и красный перец по вкусу, солим. Пропускаем к фаршу через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты.

Вливаем в смесь 50 мл воды, добавляем лавровый лист. Накрываем крышкой сковороду с фаршем, тушим на медленном огне 7 минут. Далее выкладываем фарш на картофельный слой равномерно.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Натираем на крупной терке моцареллу, посыпаем ей поверхность слоя из фарша.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Запекаем блюдо при 200 градусах 15 минут.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Перед запеканием блюдо можно посыпать зеленым луком.

Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Получается отменный ужин, к которому не надо готовить гарнир.

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