Просто выкладываю фарш прямо на картофель. Так вкусно и просто я ещё не готовила: сытная запеканка с фаршем

Для большинства детей из Советского Союза запеканка является не особо приятным и вкусным блюдом. Как правило, ее подавали в столовых в детских садах и школах. Не всегда повара хорошо готовили запеканки из творога или овощей, что сильно сказалось на вкусовых качествах блюда.

Поэтому до сих пор есть люди, которые не переносят запах и вкус запеканок. Однако, те дефицитные времена прошли. Сейчас есть возможность самостоятельно приготовить запеканку так, как хочется именно вам.

Есть много вкусных и сытных рецептов запеканки. Например, картофельная запеканка с фаршем.

Ингредиенты для картофельной запеканки с фаршем:

картофель — 1 кг ;

фарш — 400 г;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — щепотка;

орегано — щепотка;

лавровый лист — шт.;

томатная мякоть — 400 г;

Моцарелла.

Приготовление картофельной запеканки с фаршем:

Очищаем и нарезаем картофель небольшими брусочками. В сковороде с растительным маслом обжариваем его 15 минут под крышкой на медленном огне.

Высыпаем к картошке соль, черный молотый перец и орегано, смешиваем. Выкладываем картофельные брусочки в специях на противень, равномерно распределяем.

Обжариваем в той же сковороде до полуготовности фарш. К мясу добавляем томатную мякоть и нарезанный крупными перьями лук.

Высыпаем к фаршу орегано и красный перец по вкусу, солим. Пропускаем к фаршу через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты.

Вливаем в смесь 50 мл воды, добавляем лавровый лист. Накрываем крышкой сковороду с фаршем, тушим на медленном огне 7 минут. Далее выкладываем фарш на картофельный слой равномерно.

Натираем на крупной терке моцареллу, посыпаем ей поверхность слоя из фарша.

Запекаем блюдо при 200 градусах 15 минут.

Перед запеканием блюдо можно посыпать зеленым луком.

Получается отменный ужин, к которому не надо готовить гарнир.