Рецепт: Капуста квашеная обычная — С морковью и со свеклой

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300-400 гр;

морковь — 1-2 шт;

свекла — 1 шт;

соль — 1 ст лож;

сахар — 2 ст лож;

чеснок — 2-3 зубчика;

масло подсолнечное — 1 ст лож;

уксус 9% — 3 ст лож

Способ приготовления: Доброго времени суток всем читателям моей странички)

Хочу сегодня поделиться рецептом вкусной квашенной капусты, которая к тому же и готовиться очень быстро. Такая капуста долго не храниться, поэтому рекомендую готовить в не больших порциях и в не больших баночках. Вообще, идеально подойдут небольшие кусочки капусты, которые остались после приготовления щей/борща/салата.

Капусту моем и нарезаем на кусочки, можно на крупные, можно на мелкие, кому как нравится

На терке для моркови по — корейски натираем морковь и свеклу. Свеклу можно добавлять /не добавлять. Мне очень нравится цвет, которую даёт свёкла : красивый ярко розовый оттенок

Банку моем и плотно набиваем капустой, прослаивая морковкой и свёклой, вливаем 1-2 столовые ложки подсолнечного масла

Теперь сварим рассол. Для этого на 1 литр воды берём 1 столовую ложки соли и 2 столовые ложки сахарного песка, и того и другого с горкой, вливаем в кипящий рассол 3 столовые ложки 9% уксусной кислоты. Кипящим рассолом заливаем капусту, добавляем пластинки чеснока и ждём, пока капуста остынет. Затем можно убрать в холодильник

Через сутки капуста готова! Вкусная, хрустящая, ароматная!

Попробуйте, не пожалеете! Улетает вмиг)

Приятного аппетита всем) и до новых встреч!

Время приготовления: 30 мин.