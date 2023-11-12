Рецепт: Капуста квашеная обычная — С морковью и со свеклой

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300-400 гр;
морковь — 1-2 шт;
свекла — 1 шт;
соль — 1 ст лож;
сахар — 2 ст лож;
чеснок — 2-3 зубчика;
масло подсолнечное — 1 ст лож;
уксус 9% — 3 ст лож
Способ приготовления: Доброго времени суток всем читателям моей странички)
Хочу сегодня поделиться рецептом вкусной квашенной капусты, которая к тому же и готовиться очень быстро. Такая капуста долго не храниться, поэтому рекомендую готовить в не больших порциях и в не больших баночках. Вообще, идеально подойдут небольшие кусочки капусты, которые остались после приготовления щей/борща/салата.
Капусту моем и нарезаем на кусочки, можно на крупные, можно на мелкие, кому как нравится
На терке для моркови по — корейски натираем морковь и свеклу. Свеклу можно добавлять /не добавлять. Мне очень нравится цвет, которую даёт свёкла : красивый ярко розовый оттенок
Банку моем и плотно набиваем капустой, прослаивая морковкой и свёклой, вливаем 1-2 столовые ложки подсолнечного масла
Теперь сварим рассол. Для этого на 1 литр воды берём 1 столовую ложки соли и 2 столовые ложки сахарного песка, и того и другого с горкой, вливаем в кипящий рассол 3 столовые ложки 9% уксусной кислоты. Кипящим рассолом заливаем капусту, добавляем пластинки чеснока и ждём, пока капуста остынет. Затем можно убрать в холодильник
Через сутки капуста готова! Вкусная, хрустящая, ароматная!
Попробуйте, не пожалеете! Улетает вмиг)
Приятного аппетита всем) и до новых встреч!
Время приготовления: 30 мин.