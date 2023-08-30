Просто залейте их кипятком. Помидоры, которые «улетают» первыми. Вкусная заготовка с капустой на зиму

Самой необычной ягодой на территории нашей страны, наверное, стоит считать помидор. С точки зрения ботаники, данная ягода сильно отличается от привычной клубники, смородины, ежевики. Однако, у томатов, в отличие от других ягод, есть некоторое преимущество.

В помидорах содержится много витаминов и минералов. Томаты насыщены цинком, что полезно для жителей отдаленных от моря регионов. Также в помидорах есть медь и фосфор, клетчатка и пектин.

Причем, даже при обработке помидор не теряет своих полезных свойств.

Расскажем, как мариновать помидоры с капустой на зиму.

Ингредиенты для 2 литровой банки маринованных помидор с капустой:

Помидоры — 750 г;

Капуста — 250 г;

Перец сладкий — ½ шт.;

Морковь — 1/3 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Укроп — зонтики;

Петрушка — пучок;

Перец душистый — 3 шт.;

Перец горошком — 4 шт.;

Лавровый лист;

Уксус 9% — 5 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — ст.л.

Приготовление маринованных помидор с капустой:

Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими дольками сладкий перец. Натираем на корейской терке морковь, выкладываем вместе с перцем к капусте.

В стерилизованную банку укладываем зонтик укропа, чеснок, петрушку,перец душистый, горошком, лавровый лист. Кладем в банки слои из помидор и капустной смеси, заполняем до горлышка.

Заливаем помидоры и капусту в банках крутым кипятком, укутываем в полотенце и накрываем крышкой. Спустя 20 минут сливаем воду из банок в кастрюлю, доводим до кипения.

В банки высыпаем по паре ложек сахара и по ложке соли.

Вливаем в банки уксус, заполняем их кипятком из кастрюли. Закатываем банки и переворачиваем вверх дном.

Оставляем банки до полного остывания. Получается отличная альтернатива обычным маринованным помидорам.