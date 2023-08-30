Просто залейте их кипятком. Помидоры, которые «улетают» первыми. Вкусная заготовка с капустой на зиму

Самой необычной ягодой на территории нашей страны, наверное, стоит считать помидор. С точки зрения ботаники, данная ягода сильно отличается от привычной клубники, смородины, ежевики. Однако, у томатов, в отличие от других ягод, есть некоторое преимущество.
В помидорах содержится много витаминов и минералов. Томаты насыщены цинком, что полезно для жителей отдаленных от моря регионов. Также в помидорах есть медь и фосфор, клетчатка и пектин.
Причем, даже при обработке помидор не теряет своих полезных свойств.
Расскажем, как мариновать помидоры с капустой на зиму.
Ингредиенты для 2 литровой банки маринованных помидор с капустой:
- Помидоры — 750 г;
- Капуста — 250 г;
- Перец сладкий — ½ шт.;
- Морковь — 1/3 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Укроп — зонтики;
- Петрушка — пучок;
- Перец душистый — 3 шт.;
- Перец горошком — 4 шт.;
- Лавровый лист;
- Уксус 9% — 5 ст.л.;
- Сахар — 2 ст.л.;
- Соль — ст.л.
Приготовление маринованных помидор с капустой:
Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими дольками сладкий перец. Натираем на корейской терке морковь, выкладываем вместе с перцем к капусте.
В стерилизованную банку укладываем зонтик укропа, чеснок, петрушку,перец душистый, горошком, лавровый лист. Кладем в банки слои из помидор и капустной смеси, заполняем до горлышка.
Заливаем помидоры и капусту в банках крутым кипятком, укутываем в полотенце и накрываем крышкой. Спустя 20 минут сливаем воду из банок в кастрюлю, доводим до кипения.
В банки высыпаем по паре ложек сахара и по ложке соли.
Вливаем в банки уксус, заполняем их кипятком из кастрюли. Закатываем банки и переворачиваем вверх дном.
Оставляем банки до полного остывания. Получается отличная альтернатива обычным маринованным помидорам.