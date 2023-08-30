Рецепт: Арбузные корки маринованные — простой рецепт

Ингредиенты:

арбузные корки — 500 гр;

соль — 1 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

уксус 70% — 0,5 ч.л.;

вода — 1 л.

Способ приготовления: Сегодняшним рецептом, я думала, вас очень удивлю. Но очень удивилась сама, найдя похожий рецепт здесь. Дело в том, что я его не в интернете нашла, а как бы, пробовала приготовить в целях эксперимента «съедобно-несъедобно». А «подсказкой» для него мне послужили всем известные маринованные арбузы. Если кто-то ни разу их не пробовал, то точно видел и слышал об этой вкусной закуске. Так вот, мариновать можно даже арбузные корки без мякоти. Проверено, получается замечательная хрустящая закуска! И к картошечке, и к мясу, и к жареной рыбе, и даже к «огненной» воде. Маринованные корки по вкусу напоминают маринованные огурцы. Они не жесткие получаются, а «самое то» — хрусткие. Скептикам, которые боятся нитратов, скажу, что арбузы всегда маринуют с корками, и еще никто не пострадал. К тому же, в августе и сентябре арбузы на созревание ничем не стимулируют. Нужно выбирать арбуз без трещин, среднего размера, выдержать его несколько часов в холодной воде и тщательно вымыть (пищевой содой). И еще совет: не стоит использовать корки «огрызки», лучше специально срезать с корок мякоть. Так, и домочадцы будут довольны, поедая мякоть, и корочки гарантировано чистые, сразу готовые к маринованию.

1) Первым делом, моем и стерилизуем банку с крышкой. Можно будет закатать банку жестяной крышкой, можно закрыть и винтовой. Под капроновую не советую для долгого хранения, есть риск скисания. Корки режем ломтиками.

По желанию, можно для красоты их нарезать фигурным ножом, ножом для карвинга или металлическими формочками для печенья, например, в виде сердечек)).

2) Плотно, как огурцы, заполняем банку корками. Заливаем на 20 минут крутым кипятком. Если банка 3-литровая – заливать нужно дважды. Затем, из слитой жидкости готовим маринад. На литровую банку (расчет не на литр воды, расчет идет на банку) берем 1 столовую ложку соли и две чайные ложки сахара.

Слитой жидкости нужно примерно стакан. Выливаем ее в кастрюльку, добавляем туда соль и сахар, даем закипеть.

3) Заливаем корки. Если маринада чуть не хватило, нужно долить крутым кипятком. Но обычно, всегда хватает. Добавляем 0,5 чайной ложки уксуса, завинчиваем или закатываем банку. Убираем банку под теплый плед. Через сутки, переносим в кладовку, холодильник, в погреб, и так далее.

4) Чрез 3 дня уже можно пробовать, если интересно, что получилось. Или если нужна закуска.

Я мариную корки второй год, в небольших банках – литровых и 700-граммовых. К блюдам из картошечки всегда открываю баночку.

Вкусно и стоимость – почти ничего. Мороки тоже немного. Также, корки можно мариновать как огурцы – с укропом, листьями вишни и смородины, с чесночком и хреном. Получится еще лучше!

Вот такой люто-экономно-кринжовый рецепт у меня сегодня для самых смелых!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.