ГлавнаяРецептыПростой рецепт вкусной закрутки: аджика с яблоками и помидорами на зиму Простой рецепт вкусной закрутки: аджика с яблоками и помидорами на зиму Admin 24 августа 2023 На чтение: 2 минуты Нравится: 1 Яблоки и помидоры – это топовое сочетание для вкусной консервации на зиму. А еще это блюдо так просто готовить! КУЛИНАРНЫЙ ГИД Аджика – абхазская острая ароматная паста, имеющая универсальное применение. На ее основе можно приготовить разнообразные блюда, а это просто невероятный соус к мясу или жареному картофелю. Приготовьте аджику с яблоками – и не пожалеете. Не пропустите Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Рецепт аджики с яблоками Время: 1,5 часа Порций: 4 Прекрасное сочетание / Фото moje gotowanie Ингредиенты: – 500 грамм помидоров; – 150 грамм яблок; – 150 грамм болгарского перца; – 30 грамм чеснока; – 2 острых перца; – 1 столовая ложка сахара; – 1,5 чайной ложечки соли; – 4 столовые ложки подсолнечного масла. Приготовление: Чтобы приготовить аджик, тщательно вымойте все овощи и яблоки. Яблоки почистите, удалите сердцевину. Из перца удалите семена и белые прожилки. Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры. Чеснок также очистите. Размельчите все овощи блендером, а еще лучше воспользуйтесь мясорубкой. Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте туда подсолнечное масло. Опустите овощную массу в кастрюлю. Насыпьте в кастрюлю соль и сахар, перемешайте деревянной ложкой. Выставьте емкость на огонь и варите пол часа, постоянно помешивая ложкой. Предварительно стерилизуйте банки и крышки. Аджику удобнее заготавливать в небольших емкостях. Горячую аджику разлейте по банкам и плотно закройте. Переверните банки и накройте пледом до охлаждения. Воспользуйтесь этими рецептами вкусных консервированных помидоров и точно не прогадаете. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как правильно взять кредит на свои нуждыЛегально ли полякам играть в Интернете?Бюро переводов, апостиль в ЗапорожьеПреимущества штучного паркета из дуба — принцип выбора и ухода за нимБлюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно Поделитесь с друзьями Нравится: 1