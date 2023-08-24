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От гастрита до инсульта: врач перечислила болезни, которые вызывает соль

Admin
24 августа 2023
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Чрезмерное употребление соли сокращает продолжительность жизни — об этом говорит ВОЗ и напоминает гастроэнтеролог Варвара Веретюк в беседе с изданием «Вечерняя Москва». Врач рассказала, какие именно болезни провоцирует бесконтрольное поедание соли. 

Норма соли для взрослого человека — 5 г в день, что примерно равно 1 ч. л. Чем больше соли ест человек, тем выше риски возникновения у него рака желудка, гастрита, инфаркта, инсульта, нарушений сердечно-сосудистой и мочевыводящей системы, проблем с артериальным давлением и диабета. 

Исследования Минздрава показали, что превышение суточной нормы соли повышает риск преждевременной смерти до 50%. Еще одна опасность кроется в привычке подсаливать пищу, так как при избыточном поедании соли чувствительность вкусовых рецепторов снижается. По статистике, эта проблема затронула 44% населения.

Врач также призывает с осторожностью относиться к продуктам и блюдам со скрытым содержанием соли, например, фастфуду, снекам, сырам и колбасам, соусам и консервированным овощам. 

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