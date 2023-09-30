Простой рецепт печенья на кефире. Самый быстрый и лёгкий способ: получается у всех

Это может быть удивительно, но печенье является ровесником обычного хлеба. То есть этот вид выпечки начали готовить в одно и то же время в хлебобулочными изделиями — примерно 10.000 лет назад.

Печенье древности сильно отличается от печенья современного. Тогда люди не использовали в печенье сахар и не клали в тесто фрукты.

Родиной печенья считается Персия, откуда и распространился десерт по всему миру.

Сейчас печенье выпекают везде. Поэтому конкуренция на рынке данной продукции большая. Цены на хорошее печенье весьма большие. Чтобы не покупать печенье в магазине, можно приготовить его самостоятельно.

Ингредиенты для печенья на кефире:

яйцо — шт.;

сахар — ст. л.;

соль — щепотка;

кефир — 100 мл;

растительное масло — 60 мл;

ванильный сахар — ч. л.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — ч. л.

Приготовление печенья на кефире:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир и растительное масло, добавляем ванильный сахар, смешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто. Посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в толстый пласт толщиной 1-2 см.

Посыпаем пласт равномерно сахарным песком, придавливаем песчинки скалкой. Делим пласт на небольшие ромбы, перекладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем в духовке печенье при 180 градусах 15 минут.

Получается довольно быстрое печенье, которое можно приготовить за 20 минут. При этом оно мягкое и сладкое, идеально для чаепития.