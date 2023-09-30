Простой рецепт печенья на кефире. Самый быстрый и лёгкий способ: получается у всех

Это может быть удивительно, но печенье является ровесником обычного хлеба. То есть этот вид выпечки начали готовить в одно и то же время в хлебобулочными изделиями — примерно 10.000 лет назад.
Печенье древности сильно отличается от печенья современного. Тогда люди не использовали в печенье сахар и не клали в тесто фрукты.
Родиной печенья считается Персия, откуда и распространился десерт по всему миру.
Сейчас печенье выпекают везде. Поэтому конкуренция на рынке данной продукции большая. Цены на хорошее печенье весьма большие. Чтобы не покупать печенье в магазине, можно приготовить его самостоятельно.
Ингредиенты для печенья на кефире:
- яйцо — шт.;
- сахар — ст. л.;
- соль — щепотка;
- кефир — 100 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- ванильный сахар — ч. л.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — ч. л.
Приготовление печенья на кефире:
В миску разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир и растительное масло, добавляем ванильный сахар, смешиваем.
Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто. Посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в толстый пласт толщиной 1-2 см.
Посыпаем пласт равномерно сахарным песком, придавливаем песчинки скалкой. Делим пласт на небольшие ромбы, перекладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем в духовке печенье при 180 градусах 15 минут.
Получается довольно быстрое печенье, которое можно приготовить за 20 минут. При этом оно мягкое и сладкое, идеально для чаепития.