Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе — Вкуснейшие огурчики.

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг.;

сахар — 85 грамм;

соль — 1,5 ст.л.;

уксус яблочный — 125 мл.;

чеснок сухой — 1 ч.л.;

перец черный молотый — 1 ч.л.;

куркума — 2 ч.л.;

горчица французская — 5 ст.л.;

масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления: Уже, наверное, все приготовили огурцы как в Макдональдсе на зиму, и я решила не отставать от моды и тоже закрыть пару баночек вот таких вкусных, пряных огурчиков.

Для начала нужно нарезать огурцы кружочками, не очень тонкими, но и не толстыми

. Затем в кастрюлю

добавляем все ингредиенты, которые я указала выше,

перемешиваем все

и ждем минут 15, что бы огурцы дали сок.

Теперь ставим кастрюлю на средний огонь, варим 10-15 минут, до того момента пока огурцы не поменяют цвет.

На этом этапе попробуйте на вкус, возможно Вам захочется добавить еще соль, сахар или уксус, ведь на вкус и цвет 😉 Кипящими начинаем раскладывать в подготовленные баночки, банки у меня готовы,

помощник тоже на месте, но он немного занят поеданием котлетки

, но главное присутствие 🙂

У меня с этого количества ингредиентов вышло 4 баночки по 0,5.

Вот такие красивые, вкусные, не сложные в приготовление огурцы можно приготовить, а затем использовать для бутербродов, бургеров, пиццы, или как дополнение к жареной картошечке! Рекомендую Вам сделать эту заготовку на зиму.

Готовьте всегда с любовь и щепоточкой перца.

П. С. Кто со мной давно, читает, просматривает и готовит по моим рецептам, в курсе, что на моих фото, практически всегда присутствует мой кот Флинт (Фифа). Так вот это наш последний фоторецепт вместе… 25 сентября не стало нашего друга, товарища, котенка, ребенка, помощника, члена семьи, хранителя очага и просто души дома… Живите сегодня, как в последний раз… Уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не навсегда.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.