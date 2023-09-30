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Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе — Вкуснейшие огурчики.

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Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе — Вкуснейшие огурчики.

Ингредиенты:
огурцы — 1,5 кг.;
сахар — 85 грамм;
соль — 1,5 ст.л.;
уксус яблочный — 125 мл.;
чеснок сухой — 1 ч.л.;
перец черный молотый — 1 ч.л.;
куркума — 2 ч.л.;
горчица французская — 5 ст.л.;
масло растительное — 50 мл.
Способ приготовления: Уже, наверное, все приготовили огурцы как в Макдональдсе на зиму, и я решила не отставать от моды и тоже закрыть пару баночек вот таких вкусных, пряных огурчиков.

Для начала нужно нарезать огурцы кружочками, не очень тонкими, но и не толстыми

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

. Затем в кастрюлю

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

добавляем все ингредиенты, которые я указала выше,

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

перемешиваем все

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

и ждем минут 15, что бы огурцы дали сок.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Теперь ставим кастрюлю на средний огонь, варим 10-15 минут, до того момента пока огурцы не поменяют цвет.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

На этом этапе попробуйте на вкус, возможно Вам захочется добавить еще соль, сахар или уксус, ведь на вкус и цвет 😉 Кипящими начинаем раскладывать в подготовленные баночки, банки у меня готовы,

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

помощник тоже на месте, но он немного занят поеданием котлетки

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

, но главное присутствие 🙂

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

У меня с этого количества ингредиентов вышло 4 баночки по 0,5.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Вот такие красивые, вкусные, не сложные в приготовление огурцы можно приготовить, а затем использовать для бутербродов, бургеров, пиццы, или как дополнение к жареной картошечке! Рекомендую Вам сделать эту заготовку на зиму.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

Готовьте всегда с любовь и щепоточкой перца.

Рецепт: Огурцы как в Макдональдсе - Вкуснейшие огурчики.

П. С. Кто со мной давно, читает, просматривает и готовит по моим рецептам, в курсе, что на моих фото, практически всегда присутствует мой кот Флинт (Фифа). Так вот это наш последний фоторецепт вместе… 25 сентября не стало нашего друга, товарища, котенка, ребенка, помощника, члена семьи, хранителя очага и просто души дома… Живите сегодня, как в последний раз… Уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не навсегда.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

Что будем искать? Например,Человек