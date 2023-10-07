Рецепт: Кукуруза вареная — в листьях

Ингредиенты:

кукуруза — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

вода — 1,5 л.;

масло сливочное для смазки — 1 ч.л.

Способ приготовления: Осень — чудесная пора для любителей кукурузы. Почему именно осень, а не лето, когда она повсюду и на пляжах продается? Да потому, что осенью она самая вкусная и стоит «в сезон» совсем недорого. Вот уж где можно хоть каждый день на рынке свежую покупать и сразу варить без ущерба для кошелька. Что я, собственно, и делаю. Можно и на зиму запастись кукурузкой, у кого есть погреб. Но выбирать кукурузу тоже нужно уметь. Прежде всего, нужно выбирать кочаны в зеленых листьях. Листья должны быть именно зелеными, не желтыми и не сухими. Без признаков порчи — пятен и плесени. На зерна тоже стоит обратить внимание — заглянуть под листья, зернышки должны быть нежно-желтого окраса, не ярко-желтые. Это значит, что кукуруза молодая. Также, початок должен быть без «проплешин». Кочан не должен быть очень твердым, «деревянным». Думаю, теперь никаких сложностей в выборе «правильной» кукурузы у вас не возникнет.

Теперь, пора приступать к приготовлению. Не снимая листья, выдерживаем кукурузу 2 часа в холодной воде. Это гарантирует мягкость кукурузы. Затем, также в листьях отвариваем кочаны — это гарантирует сочность. Варим 20-25 минут под крышкой без добавления соли, на среднем огне.

Соль я добавляю под конец варки, минут за 5. Но это необязательно. Так как, кукуруза варилась в листьях. Солить ее нужно будет уже после удаления листьев.

После того, когда кукуруза сварилась, воду сливаем, и, не снимая листья, оставляем ее в кастрюле под крышкой минут на 7-10.

А вот теперь, листья можно удалить, кукурузу присолить и натереть кусочком сливочного маслица.

Можно сочетать кукурузку и с вкусным питательным завтраком — глазуньей, жареными грибочками, помидорками и колбасой. Заряд энергии и хорошего настроения обеспечен.

Всем приятного аппетита и всегда хорошего настроения!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.