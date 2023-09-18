Простой салат за 5 минут. Без мяса и колбасы, но такой вкусный, сытный и полезный!

Многие диетологи советуют, как можно чаще кушать салаты во время перекуса или на ужин. Но, для людей, которые постоянно работают и не имеют возможности питаться по расписанию, такой совет кажется неуместным.
Приходя домой после долгой работы, часто оставаясь без обеда, сложно насытиться одним лишь постным салатом. В таком случае лучше прибегать к другой методике. Например, есть не постный салат, а сытный. Расскажем о приготовлении сытного салата.
Ингредиенты для салата:
- Белая вареная фасоль — 300 г;
- Яйца — 5 шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Картофель — 1 шт.;
- Маринованные огурцы — 4 шт.;
- Укроп — несколько веточек.
Ингредиенты для соуса:
- Майонез 28% — 160 г;
- Сметана 20% — 1 ст. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление салата:
Отвариваем до готовности картофель и морковь, варим вкрутую яйца. Очищаем от кожуры картофель и яйца, остужаем.
Не стоит варить морковь долго, она должна быть слегка хрустящей.
Вместо маринованных огурцов можно использовать соленые.
Нарезаем картофель, морковь, яйца и огурцы на маленькие кубики. Шинкуем укроп, добавляем в миску к картофелю, моркови, яйцам и огурцам. Туда же выкладываем белую вареную фасоль.
В отдельной миске готовим соус — смешиваем майонез со сметаной, солим.
Заправляем салат соусом и оставляем в холодильнике на час.
Не забудьте посолить и поперчить салат по вкусу. Получается вполне сытный салат без мяса и колбасы.