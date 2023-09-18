Описание приготовления:

Розы купленные в цветочном магазине для настойки не подойдут, так как они обработаны специальной химией. Лучше всего если розы выращены в собственном саду. Водку берите хорошего качества или замените на очищенный, качественный самогон.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Лепестки роз 50 Грамм

Водка 500 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

242 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из лепестков роз»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из лепестков роз.

Отделите лепестки от соцветия и выложите в чистую, сухую банку.

Добавьте в банку сахар.

Влейте к лепесткам и сахару водку. Банку плотно закройте и потрясите, чтобы сахар растворился.

Поставьте банку в сухое, темное место настаиваться в течение 14 дней. Спустя время настойку процедите, разлейте по бутылкам и охладите.

Приятного употребления!