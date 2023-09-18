Описание приготовления:
Розы купленные в цветочном магазине для настойки не подойдут, так как они обработаны специальной химией. Лучше всего если розы выращены в собственном саду. Водку берите хорошего качества или замените на очищенный, качественный самогон.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Лепестки роз 50 Грамм
- Водка 500 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
242 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка из лепестков роз»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из лепестков роз.
Отделите лепестки от соцветия и выложите в чистую, сухую банку.
Добавьте в банку сахар.
Влейте к лепесткам и сахару водку. Банку плотно закройте и потрясите, чтобы сахар растворился.
Поставьте банку в сухое, темное место настаиваться в течение 14 дней. Спустя время настойку процедите, разлейте по бутылкам и охладите.
Приятного употребления!