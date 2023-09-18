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Настойка из лепестков роз

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Настойка из лепестков роз

Описание приготовления:

Розы купленные в цветочном магазине для настойки не подойдут, так как они обработаны специальной химией. Лучше всего если розы выращены в собственном саду. Водку берите хорошего качества или замените на очищенный, качественный самогон.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Лепестки роз 50 Грамм
  • Водка 500 Миллилитров
  • Сахар 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

242 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из лепестков роз»

Настойка из лепестков роз

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из лепестков роз.

Настойка из лепестков роз

Отделите лепестки от соцветия и выложите в чистую, сухую банку.

Настойка из лепестков роз

Добавьте в банку сахар.

Настойка из лепестков роз

Влейте к лепесткам и сахару водку. Банку плотно закройте и потрясите, чтобы сахар растворился.

Настойка из лепестков роз

Поставьте банку в сухое, темное место настаиваться в течение 14 дней. Спустя время настойку процедите, разлейте по бутылкам и охладите.

Настойка из лепестков роз

Приятного употребления!

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