ГлавнаяРецептыПроверьте знали ли вы этот сладкий секрет: как выбрать вкусную и сладкую дыню Проверьте знали ли вы этот сладкий секрет: как выбрать вкусную и сладкую дыню На чтение: 2 минуты Все еще остается немного времени, чтобы поесть любимую дыню. Однако важно уметь правильно выбирать этот фрукт, чтобы получить наибольшее удовольствие от вкуса. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Дыня – это одно из самых сладких и освежающих лакомств лета и ранней осени. Ее сладость и сочность делают ее идеальной для употребления. 24 Канал рассказывает о нескольких проверенных советах, как выбрать вкусную и сладкую дыню. Интересно На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Правильная форма и размер Прежде чем выбирать дыню, посмотрите на ее форму и размер. Дыня должна быть равномерной и без видимых дефектов. Она должна иметь характерную округлую или овальную форму. Размер дыни также важен: обычно меньшие дыни более сладкие. Невероятный фрукт / Фото unsplash Кожа – важна Кожица дыни должна быть гладкой, без трещин или царапин. Цвет шкурки также является важным показателем. В зависимости от сорта дыни она может иметь разные оттенки желтого, оранжевого или зеленого цвета. Главное, чтобы кожура была яркой и без неровностей. Постучайте по дыне Сладкая дыня должна иметь глубокий и глухой звук, когда по ней постучатся. Постучайте по дыне пальцем, и вы должны услышать глубокий «колокол». Это свидетельствует о том, что дыня созрела и готова к употреблению. Познакомьтесь с ароматом Сладкая дыня должна обладать приятным ароматом. Поднимите дыню к носу. Если вы чувствуете сладкий и ароматный запах, это хороший знак. Избегайте дынь, не имеющих аромата или имеющих неприятный запах. Проверьте хвостик Обратите внимание на хвостик дыни. Он должен быть сухим и без признаков гниения. Если хвостик легко отдается под нажимом пальца, это может свидетельствовать о том, что дыня созрела. Проверьте приготовили ли вы все особые блюда из цветной капусты, вкусный перечень тут. Поделитесь с друзьями