Проверьте знали ли вы этот сладкий секрет: как выбрать вкусную и сладкую дыню

Все еще остается немного времени, чтобы поесть любимую дыню. Однако важно уметь правильно выбирать этот фрукт, чтобы получить наибольшее удовольствие от вкуса.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Дыня – это одно из самых сладких и освежающих лакомств лета и ранней осени. Ее сладость и сочность делают ее идеальной для употребления. 24 Канал рассказывает о нескольких проверенных советах, как выбрать вкусную и сладкую дыню.

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Правильная форма и размер

Прежде чем выбирать дыню, посмотрите на ее форму и размер. Дыня должна быть равномерной и без видимых дефектов. Она должна иметь характерную округлую или овальную форму. Размер дыни также важен: обычно меньшие дыни более сладкие.

Невероятный фрукт / Фото unsplash

Кожа – важна

Кожица дыни должна быть гладкой, без трещин или царапин. Цвет шкурки также является важным показателем. В зависимости от сорта дыни она может иметь разные оттенки желтого, оранжевого или зеленого цвета. Главное, чтобы кожура была яркой и без неровностей.

Постучайте по дыне

Сладкая дыня должна иметь глубокий и глухой звук, когда по ней постучатся. Постучайте по дыне пальцем, и вы должны услышать глубокий «колокол». Это свидетельствует о том, что дыня созрела и готова к употреблению.

Познакомьтесь с ароматом

Сладкая дыня должна обладать приятным ароматом. Поднимите дыню к носу. Если вы чувствуете сладкий и ароматный запах, это хороший знак. Избегайте дынь, не имеющих аромата или имеющих неприятный запах.

Проверьте хвостик

Обратите внимание на хвостик дыни. Он должен быть сухим и без признаков гниения. Если хвостик легко отдается под нажимом пальца, это может свидетельствовать о том, что дыня созрела.

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