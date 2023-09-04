Что будет, если пить картофельный сок? Сердце и почки скажут «спасибо»

Ни жареная картошка, ни даже воздушное пюре не сравнятся с картофельным соком: от этого напитка только польза — об этом изданию «Доктор Питер» сообщила врач-диетолог Вера Денежка.

В сыром картофеле содержится масса полезных веществ, начиная с кальциферола и витаминов группы B и заканчивая аскорбиновой кислотой. Этот продукт — богатый источник глюкозы, аминокислот и других веществ, которые комплексно улучшают самочувствие человека. Особое влияние картофельный сок оказывает на функционирование мозга, работу пищеварительной, мочевыводящей и сердечно-сосудистой систем.

Врач отметила, что сырой картофель также снимает отеки, избавляет от головной боли при терапии и нормализует артериальное давление. Однако съесть неприготовленный клубень нереально — другое дело, подать сок из него. Для этого доктор Денежка советует хорошо промыть картофель, вместе с кожурой натереть его на мелкой терке, отжать и сразу же выпить.

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