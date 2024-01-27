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Пшенная каша на сухих сливках

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Пшенная каша на сухих сливках

Описание приготовления:

Так как зерна пшена имеют горечь, обязательно замачивайте его в горячей воде не менее чем на 15 минут. Или как в этом случае, доведите до кипения и промойте. Вкус пшенной каши можно регулировать под себя, добавляя больше или меньше сахара и соли. Кашу можно дополнить вареньем, сгущенкой, свежими ягодами и фруктами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Пшено 1 Стакан
  • Вода 2 Стакана (в кашу)
  • Сливки 2 Ст. ложки (сухие)
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Сахар По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

463 ккал

Калорийность

4 г

Белки

46 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенная каша на сухих сливках»

Пшенная каша на сухих сливках

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пшенной каши на сухих сливках.

Пшенная каша на сухих сливках

Пшено хорошо промойте, выложите в кастрюлю и залейте одним стаканом воды. Доведите все до кипения на среднем огне, откиньте на сито и еще раз промойте.

Пшенная каша на сухих сливках

Налейте в кастрюлю холодную воду, всыпьте сухие сливки и перемешайте до однородности. Выложите подготовленную крупу, посолите и добавьте сахар.

Пшенная каша на сухих сливках

Варите кашу на медленном огне, мешая, в течение 8-10 минут.

Пшенная каша на сухих сливках

Отключите огонь, закройте крышкой и дайте постоять 25-30 минут. Спустя время разложите кашу по тарелкам, добавьте сливочное масло и подавайте к столу.

Пшенная каша на сухих сливках

Приятного аппетита!

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