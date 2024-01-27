Описание приготовления:
Так как зерна пшена имеют горечь, обязательно замачивайте его в горячей воде не менее чем на 15 минут. Или как в этом случае, доведите до кипения и промойте. Вкус пшенной каши можно регулировать под себя, добавляя больше или меньше сахара и соли. Кашу можно дополнить вареньем, сгущенкой, свежими ягодами и фруктами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Пшено 1 Стакан
- Вода 2 Стакана (в кашу)
- Сливки 2 Ст. ложки (сухие)
- Масло сливочное 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
463 ккал
Калорийность
4 г
Белки
46 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пшенная каша на сухих сливках»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пшенной каши на сухих сливках.
Пшено хорошо промойте, выложите в кастрюлю и залейте одним стаканом воды. Доведите все до кипения на среднем огне, откиньте на сито и еще раз промойте.
Налейте в кастрюлю холодную воду, всыпьте сухие сливки и перемешайте до однородности. Выложите подготовленную крупу, посолите и добавьте сахар.
Варите кашу на медленном огне, мешая, в течение 8-10 минут.
Отключите огонь, закройте крышкой и дайте постоять 25-30 минут. Спустя время разложите кашу по тарелкам, добавьте сливочное масло и подавайте к столу.
Приятного аппетита!