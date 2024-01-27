Описание приготовления:

Так как зерна пшена имеют горечь, обязательно замачивайте его в горячей воде не менее чем на 15 минут. Или как в этом случае, доведите до кипения и промойте. Вкус пшенной каши можно регулировать под себя, добавляя больше или меньше сахара и соли. Кашу можно дополнить вареньем, сгущенкой, свежими ягодами и фруктами.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Пшено 1 Стакан

Вода 2 Стакана (в кашу)

Сливки 2 Ст. ложки (сухие)

Масло сливочное 50 Грамм

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

463 ккал

Калорийность

4 г

Белки

46 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенная каша на сухих сливках»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пшенной каши на сухих сливках.

Пшено хорошо промойте, выложите в кастрюлю и залейте одним стаканом воды. Доведите все до кипения на среднем огне, откиньте на сито и еще раз промойте.

Налейте в кастрюлю холодную воду, всыпьте сухие сливки и перемешайте до однородности. Выложите подготовленную крупу, посолите и добавьте сахар.

Варите кашу на медленном огне, мешая, в течение 8-10 минут.

Отключите огонь, закройте крышкой и дайте постоять 25-30 минут. Спустя время разложите кашу по тарелкам, добавьте сливочное масло и подавайте к столу.

Приятного аппетита!