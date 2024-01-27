Вы этого точно не знали: сколько времени варить куриное филе, чтобы оно осталось сочным

Куриное филе является особенно полезным продуктом. Ведь в нем содержится минимум жира и много белка, калия, серы, фтора, кальция, магния и так далее.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сваренное куриное филе считается диетической едой. Его можно есть самостоятельно или добавлять в супы, салаты и другие блюда.

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Сколько варить куриное филе

Время приготовления куриной грудки зависит от ее размера:

Целое филе вместе с костью, хрящами и кожурой необходимо варить 30 – 35 минут с момента закипания воды.

Филе без кожи и костей варят 20 – 25 минут.

Половина грудки без кости варится 15 – 20 минут.

Куриное филе, порезанное на кусочки, варится около 10 минут с момента закипания.

Домашняя курица будет вариться дольше– примерно на 15 – 20 минут, а чтобы приготовить деревенскую курицу-несушку, нужно будет потратить около 2 часов.

Как варить куриное филе

Промойте филе под проточной водой и положите в кастрюлю. Налейте воду, чтобы она полностью покрыла курицу. Если планируете использовать бульон для приготовления супа, добавьте соль, перец и пряные специи. Поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь, пока вода закипит. Убавьте огонь и варите еще 20 – 25 минут. После полного охлаждения положите отварное филе в контейнер. Его можно хранить в холодильнике до 2 дней.

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