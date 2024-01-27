ГлавнаяРецептыВы этого точно не знали: сколько времени варить куриное филе, чтобы оно осталось сочным Вы этого точно не знали: сколько времени варить куриное филе, чтобы оно осталось сочным На чтение: 1 минута Куриное филе является особенно полезным продуктом. Ведь в нем содержится минимум жира и много белка, калия, серы, фтора, кальция, магния и так далее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сваренное куриное филе считается диетической едой. Его можно есть самостоятельно или добавлять в супы, салаты и другие блюда. Стоит попробовать Как жарить шашлык дома: все дело – в секретном маринаде Сколько варить куриное филе Время приготовления куриной грудки зависит от ее размера: Целое филе вместе с костью, хрящами и кожурой необходимо варить 30 – 35 минут с момента закипания воды. Филе без кожи и костей варят 20 – 25 минут. Половина грудки без кости варится 15 – 20 минут. Куриное филе, порезанное на кусочки, варится около 10 минут с момента закипания. Домашняя курица будет вариться дольше– примерно на 15 – 20 минут, а чтобы приготовить деревенскую курицу-несушку, нужно будет потратить около 2 часов. Как варить куриное филе Промойте филе под проточной водой и положите в кастрюлю. Налейте воду, чтобы она полностью покрыла курицу. Если планируете использовать бульон для приготовления супа, добавьте соль, перец и пряные специи. Поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь, пока вода закипит. Убавьте огонь и варите еще 20 – 25 минут. После полного охлаждения положите отварное филе в контейнер. Его можно хранить в холодильнике до 2 дней. Узнайте, сколько времени нужно варить рис. Поделитесь с друзьями