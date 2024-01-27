Идеальный фарш для сочных высоких котлет — 3 совета для любого рецепта. Добавлять ничего не нужно

Котлеты — это одно из самых популярных мясных блюд в мире. В разных странах готовят котлеты по отнюдь не одинаковым рецептам. Есть как мясные, так и овощные, соевые котлеты. Но, большинство все же предпочитает котлеты из фарша. Приготовить такие котлеты бывает сложно, так как фарш растекается, теряет сочность и вкус. Как не допустить того, чтобы котлеты испортились?

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Есть несколько простых хитростей. Совет№1. Замес фарша Совет№2. Фарш и вода Совет№3. Фарш в холодильнике

Есть несколько простых хитростей.

Совет№1. Замес фарша

Обычное мясо стоит пропускать через мясорубку всего один раз. Два раза пропускают через мясорубку грубое и жилистое мясо.

Также не надо увлекаться отбиванием и замесом фарша. Как правило, усердно замешивают фарш для более плотных блюд — тефтелей, фрикаделек. Котлеты не относятся к числу данных яств.

Поэтому фарш нужно замешивать до однородности, но не перебарщивать. Когда кусочки фарша собираются со стенок в один комок — фарш готов.

Плотность котлет вредит сочности и мягкости. Меняется вкус, причем не в лучшую сторону.

Измельчать мясо в блендере нельзя. Так фарш будет слишком жидким, сформировать правильные котлеты не получится.

Совет№2. Фарш и вода

В Советском Союзе в котлеты добавляли колотый лед. Это было нужно для того, чтобы сделать котлеты более пышными. При испарении влаги внутри фарша при жарке, сам фарш поднимается.

Если в доме нет льда, можно добавить в фарш немного воды. Главное сохранить консистенцию и не сделать фарш слишком жидким. Иначе котлеты слепить не получится.

Если фарш сухой, то можно добавить немного сала. Оно сделает фарш более жирным, что улучшит в дальнейшем вкус котлет.

Совет№3. Фарш в холодильнике

Для получения клейкого фарша, его надо убирать в холодильник на 1-2 часа. Так при формировании котлет фарш будет податливым. Не нужно добавлять дополнительные яйца для склеивания консистенции. Яичный белок в большом количестве сделает котлеты грубыми.

Также не стоит держать в холодильнике фарш, в который добавлен свежий лук. Так мясо теряет свой аромат. Лучше обжарить лук, добавить его в фарш и убрать в холодильник. С таким фаршем ничего дурного не случится.

Фарш из свинины и говядины подходит для формирования котлет в слегка теплом состоянии. Холодный фарш из рыбы и курицы подходит для формирования котлет сразу из холодильника.

Эти советы помогут приготовить пышные и вкусные котлеты.